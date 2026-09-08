باشگاه تراکتور تبریز اعلام کرد به رأی محرومیت خداداد عزیزی اعتراض خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه تراکتور بعد از حکم محرومیت خداداد عزیزی از طرف کمیته انضباطی، اعلام کرد: مبنای صدور رأی، گزارش ناظر مسابقه است؛ گزارشی که در آن به‌صراحت ثبت شده امید عالیشاه بازیکن گل‌گهر، به مدیر تیم تراکتور توهین و فحاشی ناموسی کرده، در جریان مسابقه به نیمکت تراکتور فحاشی داشته و همچنین به داور مسابقه صراحتاً توهین کرده است.

چگونه بازیکنی که در یک مسابقه مرتکب سه تخلف آشکار شده، تنها با چهار جلسه محرومیت مواجه می‌شود؟ باشگاه تراکتور تأکید دارد آرای انضباطی باید بر اساس مستندات و گزارش رسمی مسابقه و با رعایت تناسب میان تخلف و مجازات صادر شود، نه تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای.

باشگاه تراکتور همچنین نسبت به محرومیت چهار ماهه خداداد عزیزی مدیر تیم، معترض است و این رأی را نامتناسب و بدون درنظر گرفتن عامل اصلی وقوع این اتفاق که رفتار و فحاشی امید عالیشاه بود، می‌داند و موضوع را از طریق کمیته استیناف پیگیری خواهد کرد.