باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی شیروانی شیری در نشست با اصحاب رسانه، دانشگاه فرهنگیان را دانشگاهی مأموریت‌گرا دانست و افزود: رسالت اصلی این دانشگاه، تأمین و تربیت نیروی متخصص حوزه تعلیم و تربیت کشور است و دانشجویانی که وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شوند، برای ایفای نقش معلمی و تربیت نسل آینده کشور آماده می‌شوند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس با اشاره به وضعیت علمی پذیرفته‌شدگان این دانشگاه گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم دانشگاه فرهنگیان، کیفیت ورودی‌های آن است؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان برتر کنکور وارد این دانشگاه می‌شوند.

شیروانی شیری ادامه داد: براساس آماری که سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان استخراج کرده، حدود ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان در گروه‌های مختلف آموزشی، رتبه زیر هزار کنکور دارند و در میان ورودی‌های دانشگاه، رتبه‌های دو رقمی و سه رقمی نیز وجود دارد.

او، این موضوع را یکی از فرصت‌های مهم دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و گفت: حضور دانشجویان نخبه، ظرفیت ارزشمندی برای دانشگاه و نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب می‌شود.

تجربه آموزشی؛ یکی از معیار‌های جذب اعضای هیئت علمی

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس همچنین با اشاره به ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی این دانشگاه بیان کرد: بخش قابل توجهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، سابقه آموزشی و تدریس در مدارس را دارند و پس از کسب تجربه در آموزش و پرورش وارد هیئت علمی دانشگاه شده‌اند.

شیروانی شیری افزود: در فرآیند جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، تجربه آموزشی، مهارت‌های معلمی، شایستگی‌های حرفه‌ای و اخلاقی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه اعضای هیئت علمی با دانشجومعلمانی سر و کار دارند که قرار است در آینده سال‌ها در کلاس‌های درس با کودکان و نوجوانان کشور ارتباط داشته باشند.

او، مهارت تدریس، مهارت ارتباطی، مدیریت کلاس، ارزشیابی، اخلاق حرفه‌ای، تعهد، مسئولیت‌پذیری، آینده‌نگری و داشتن نگاه تربیتی را از جمله شایستگی‌های مورد نیاز معلمان دانست و گفت: حساسیت ویژه‌ای در فرآیند جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان وجود دارد.

کارکنان دانشگاه از بدنه آموزش و پرورش

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس در ادامه به ظرفیت نیروی انسانی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: کارکنان دانشگاه فرهنگیان نیز عمدتاً از نیرو‌های آموزش و پرورش انتخاب می‌شوند و پس از ارزیابی شایستگی‌ها، متناسب با مسئولیت و رسالتی که در دانشگاه بر عهده می‌گیرند، انتخاب و پس از طی فرآیند‌های مربوط وارد دانشگاه می‌شوند.

او با بیان اینکه نیروی انسانی دانشگاه فرهنگیان یکی از ظرفیت‌های مهم این مجموعه است، اظهار کرد: دانشجو، استاد و کارمند دانشگاه فرهنگیان، هر یک در حوزه خود ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد مأموریت‌های دانشگاه محسوب می‌شوند.

دانشجویان از بدو ورود مسیر شغلی مشخصی دارند

شیروانی شیری با اشاره به ویژگی‌های دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشجویان این دانشگاه از همان ماه‌های ابتدایی ورود، متناسب با نیاز آموزش و پرورش جذب و استخدام می‌شوند و از ابتدا می‌دانند که مسیر شغلی آنها به حرفه معلمی منتهی خواهد شد.

او افزود: همین موضوع باعث می‌شود دانشجو از همان روز‌های نخست، علاوه بر تلاش برای کسب تخصص در رشته تحصیلی خود، برای به‌دست آوردن شایستگی‌های حرفه‌ای و مهارت‌های معلمی نیز تلاش کند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس ادامه داد: برنامه‌های آموزشی دانشگاه به‌گونه‌ای طراحی شده که دانشجو از زمان ورود تا هنگام فارغ‌التحصیلی، برای ایفای نقش معلمی آماده شود و دروسی مانند کارورزی، تجارب معلمی، کارنما و روش‌های تدریس در همین راستا ارائه می‌شود.

ضرورت تربیت معلم متناسب با نیاز‌های روز

شیروانی شیری با تأکید بر ضرورت به‌روز بودن شیوه‌های آموزشی اظهار کرد: معلم آینده نمی‌تواند با سبک‌ها و شیوه‌های قدیمی تدریس در کلاس حاضر شود و انتظار موفقیت داشته باشد.

او گفت: دانشگاه فرهنگیان تلاش می‌کند معلمانی کارآمد، به‌روز، دارای مهارت‌های معلمی و برخوردار از اخلاق حرفه‌ای تربیت کند که در کنار دانش تخصصی رشته خود، با روش‌های نوین تدریس و مدیریت کلاس نیز آشنا باشند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس افزود: استفاده از دیدگاه‌ها و نظریات جدید آموزشی و بهره‌گیری از روش‌های نوین تدریس، متناسب با بستر و بافت فرهنگی و اجتماعی کشور، مورد توجه دانشگاه قرار دارد.

او همچنین بر اهمیت توسعه کلاس‌های هوشمند و ارتقای سواد دیجیتال معلمان تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات فناوری و شرایط جدید آموزشی، معلم آینده باید از مهارت‌های لازم برای استفاده از فناوری در فرآیند آموزش برخوردار باشد.

فعالیت سه دانشکده در دانشگاه فرهنگیان فارس

شیروانی شیری با تشریح ساختار آموزشی دانشگاه فرهنگیان فارس گفت: این دانشگاه در استان فارس دارای سه دانشکده علوم پایه، علوم انسانی و علوم تربیتی است.

او ادامه داد: در دانشکده علوم پایه، رشته‌هایی مانند آموزش ریاضی، آموزش فیزیک، آموزش زیست‌شناسی، آموزش علوم تجربی، آموزش شیمی و آموزش کار و فناوری ارائه می‌شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس افزود: در دانشکده علوم انسانی نیز رشته‌هایی از جمله آموزش ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان عربی، آموزش هنر، آموزش الهیات و آموزش تاریخ ارائه می‌شود و تقریباً تمامی رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در این دانشکده‌ها پوشش داده می‌شود.

او با اشاره به رشته علوم اجتماعی گفت: به دلیل آمار بالای دانشجویان و محدودیت ظرفیت، امکان پذیرش در این رشته فراهم نشده است.

تحصیل ۸ هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان فارس

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس از تحصیل حدود ۸ هزار دانشجو در سه دانشکده این دانشگاه خبر داد و گفت: در مهرماه ۱۴۰۵ نیز با پذیرش دانشجویان جدید، این تعداد افزایش خواهد یافت.

شیروانی شیری بیان کرد: دانشکده‌های علوم پایه و علوم انسانی علاوه بر دانشجویان استان فارس، دانشجویانی از ۱۲ استان کشور را نیز پذیرش کرده‌اند، در حالی که بخش عمده دانشجویان دانشکده علوم تربیتی از استان فارس هستند.

او افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجویانی از استان‌های همجوار از جمله کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان در دانشگاه فرهنگیان فارس تحصیل می‌کنند.

فرسودگی ساختمان‌ها؛ چالشی جدی برای دانشگاه

شیروانی شیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پراکندگی فضا‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان فارس در شیراز، اقلید، کازرون و لارستان، گفت: پراکندگی ساختمان‌ها و فرسودگی بخشی از ساختمان‌های دانشگاه از جمله چالش‌های موجود است.

او با بیان اینکه این موضوع از مطالبات دانشگاه فرهنگیان از مسئولان در سطح ملی و استانی است، اظهار کرد: با وجود این مشکلات، تلاش اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه موجب شده است بخش زیادی از این چالش‌ها پوشش داده شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس تأکید کرد: فرسودگی ساختمان‌ها و کمبود امکانات، واقعیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و دانشگاه این موضوع را از مسئولان استانی و کشوری پیگیری خواهد کرد.