باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داوود شکیبایی با اشاره به یکی از مشکلات پرتکرار شهروندان در معابر شهری اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که مردم با آن مواجه هستند، پارک خودرو در مقابل منازل و پارکینگ‌ها یا توقف مقابل پل‌های ورودی منازل است؛ به‌گونه‌ای که فرد پس از خروج از خانه با خودرویی مواجه می‌شود که مسیر ورود یا خروج او را مسدود کرده است.

وی افزود: برای رسیدگی سریع‌تر و تسهیل ثبت این‌گونه موارد، قابلیتی در بزنامه پلیس من اضافه شده که شهروندان می‌توانند از این ظرفیت برای گزارش خودروهای ایجادکننده سد معبر استفاده کنند.

سرهنگ شکیبایی درباره نحوه ثبت گزارش در این سامانه توضیح داد: شهروندان پس از ورود به برنامه «پلیس من»، بخش «خدمات راهور» را انتخاب کنند. پس از ورود به این بخش، گزینه «استعلام ایجاد گزارش سد معبر» را مشاهده می‌کنند و با انتخاب این گزینه، وارد صفحه دیگری می‌شوند که در آن یک باکس برای ثبت شماره پلاک خودرویی که ایجاد مزاحمت کرده، در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا خاطرنشان کرد: پس از ثبت شماره خودرو، پیامکی برای مالک وسیله نقلیه ارسال می‌شود و به این ترتیب، شهروندان دیگر الزاماً نیازی ندارند برای چنین مواردی با سامانه ۱۱۰ تماس بگیرند.

وی افزود: ممکن است در برخی مواقع شهروندان نتوانند با ۱۱۰ ارتباط برقرار کنند یا به هر دلیل پاسخگویی در زمان مورد نیاز برای آنها میسر نباشد؛ بنابراین این قابلیت جدید در اپلیکیشن «پلیس من» این امکان را فراهم کرده است که افراد بتوانند شخصاً و از طریق یک مسیر مشخص، موضوع سد معبر را ثبت و گزارش کنند.

سرهنگ شکیبایی تأکید کرد: هدف از ایجاد این خدمت، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات راهور و کمک به رفع مزاحمت‌های ناشی از توقف خودروها در مقابل پارکینگ منازل، پل‌ها و مسیرهای ورودی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این قابلیت بتواند به‌عنوان یک خدمت کاربردی، مورد استفاده شهروندان قرار گیرد و با افزایش همکاری مردم، موضوع سد معبر خودروها با سرعت و سهولت بیشتری پیگیری شود.

منبع: پلیس راهور