روایت مستند از اتاق تصمیم کشتار جمعه سیاه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - شامگاه پنجشنبه ۱۶ شهریور ۵۷، جلسه‌ای امنیتی با حضور نخست‌وزیر، رؤسای ارتش، ساواک و شهربانی و شماری از وزیران برگزار شد و پیشنهاد حکومت نظامی برای مهار تظاهرات به تصویب رسید. در ادامه، شاه ارتشبد غلامعلی اویسی را به فرمانداری نظامی تهران منصوب کرد و با وجود درخواست ارتش برای فرصت بیشتر جهت آماده‌سازی نیروها، اجرای فوری حکومت نظامی در دستور کار قرار گرفت.

صبح جمعه، در حالی که اعلام حکومت نظامی همزمان با آغاز آن از رادیو پخش شد، مردم از محله‌های مختلف به سمت میدان ژاله رفتند. نیروهای نظامی در میدان مستقر بودند و با آغاز تیراندازی، جمعیت هدف شلیک قرار گرفت؛ واقعه‌ای که به کشته‌شدن شمار زیادی از مردم و ثبت ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ به‌عنوان «جمعه سیاه» در تاریخ معاصر ایران انجامید.