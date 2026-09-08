رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفت: از چهارشنبه تا پنجشنبه هفته آینده وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش بینی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی ملاشاهی گفت:  این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان - زابل و افزایش موقتی غبار در مناطق مرکزی استان شود.

ضمنا هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۶ برای بارش های موسمی در استان تا پنجشنبه اعتبار دارد.

علی ملاشاهی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

منبع  اداره‌کل هواشناسی استان

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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