باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی بر مبنای تعالیم قرآن و در مسیر هدایت الهی شکل گرفته است، گفت: آنچه قرآن کریم از انسان انتظار دارد، حرکت در مسیر جهاد و مجاهدت و تلاش برای رشد و تعالی فرد و جامعه است.
ایزدی با اشاره به سیره حضرت ابراهیم (ع) اظهار داشت: حضرت ابراهیم (ع) با تفکر و خداشناسی، مسیر توحید را بهصراحت دنبال کرد و در برابر باطل ایستاد؛ در مسیر الهی نیز شناخت درست خداوند و حرکت در مسیر هدایت، اساس کار انسان است.
وی با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره حرکت در مسیر الهی افزود: در همه حرکتها و مبارزات، آنچه باید محور و سرمایه اصلی ملت ایران باشد، حرکت در مسیر خداوند متعال است.
جانشین فرمانده کل سپاه با استناد به آیه «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» گفت: خداوند وعده داده است کسانی که در راه او مجاهدت کنند، به راههای خود هدایت خواهند شد و مسیر پیروزی را پیش روی آنان قرار خواهد داد.
شهدا؛ چراغ راه انقلاب
ایزدی ادامه داد: انقلاب اسلامی با رهبری فقیه عادل، محقق و مجاهد این مسیر را طی کرده و در این راه شهدای بسیاری تقدیم شدهاند.
وی شهدا را سرمایهای بزرگ برای تداوم مسیر انقلاب دانست و گفت: شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای ما چراغ راه هستند و مسیر مجاهدت و ایستادگی را به نسلهای بعد نشان دادهاند.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به شرایط امروز جهان اظهار کرد: در جهان جریانها و فریادهای مختلفی وجود دارد، اما ملت ایران در طول سالهای گذشته وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و آرمانهای الهی نشان داده است.
وی ایمان و مقاومت را از عوامل اصلی ایستادگی ملت ایران دانست و افزود: دشمن همواره تلاش کرده است به نظام اسلامی ضربه وارد کند، اما به لطف خداوند، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران توانستهاند الگویی ماندگار از مقاومت و ایستادگی را به جهان نشان دهند.
ایران؛ بخشی از جبهه مقاومت
ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جهانی و موضوع ونزوئلا گفت: امروز شاهد تقابل دو جریان هستیم؛ یک جریان، جریان نبوی و اسلامی و جریان مقاومت است که در کنار ملت فلسطین و جبهه مقاومت قرار دارد.
وی افزود: ملت ایران در سالهای گذشته نشان داده که با تکیه بر ایمان، مقاومت و مجاهدت میتوان در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کرد و مسیر انقلاب اسلامی را ادامه داد.
جنگ رمضان؛ جلوهای از نصرت الهی
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر حملات و فشارهای دشمن اظهار داشت: آنچه امروز اتفاق افتاده، جلوهای از نصرت الهی است و امام خمینی (ره) نیز همواره بر ایستادگی ملت ایران تأکید داشتند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای این عرصه افزود: بسیجیان و پاسداران با شجاعت در میدان حاضر شدند و خداوند نیز پیروزی را نصیب ملت ایران کرد.
ایزدی ادامه داد: امروز در ایران اسلامی و کشورهای همجوار، میلیونها نفر برای انقلاب اسلامی و آرمانهای آن حرکت میکنند و این امر نشانه ظرفیت عظیم جبهه مقاومت است.
وی با اشاره به جنگ رمضان گفت: در این جنگ، دشمن با تجاوز، فشار اقتصادی و به میدان آوردن عناصر ضدانقلاب تلاش کرد جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، این توطئهها را پشت سر گذاشت.
سرمایه اصلی ایران؛ ایمان و فرهنگ شهدا
جانشین فرمانده کل سپاه با قدردانی از روحانیت و مردم خاطرنشان کرد: ملت ایران حقیقت بزرگی را به دنیا نشان داده و ثابت کرده است که این نظام بر پایه توحید، ولایت و حقیقت بنا شده است.
وی تصریح کرد: کسی که در مسیر مجاهدت حرکت میکند، به حکمت میرسد و جامعهای که بر اساس حکمت و رهبری الهی حرکت کند، میتواند در برابر قدرتهای بزرگ جهان ایستادگی کند.
ایزدی نقش مردم را در حفظ نظام اسلامی تعیینکننده دانست و گفت: این مردم هستند که در صحنه حضور دارند و با ایستادگی خود نشان میدهند مسیر نظام اسلامی، مسیر توحید و ولایت است.
وی افزود: نظامی که امام خمینی (ره) با نام خدا بنیان گذاشت، همچنان مقتدر و پابرجاست و قدرت خود را از انسانهایی میگیرد که در مسیر توحید و ولایت خدمت میکنند.
جانشین فرمانده کل سپاه در پایان با اشاره به ظرفیتهای ایران اسلامی اظهار داشت: ایران سرزمینی ثروتمند و برخوردار از منابع عظیم است، اما سرمایه بزرگتر این کشور، ایمان مردم، محبت اهلبیت (ع)، فرهنگ علوی و خون شهداست.
وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و شهدای عرصه مقاومت تأکید کرد: مردم با حضور و ایستادگی خود نشان دادهاند نظامی که امام خمینی (ره) به نام خدا بنیان گذاشت، میتواند در برابر فشارها و تهدیدهای قدرتهای بزرگ جهان ایستادگی کند.
استحکام نظام جمهوری اسلامی برای دنیا آشکار شده است
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز جایگاه و اقتدار نظام جمهوری اسلامی برای مردم و جهانیان آشکار شده و توانمندیهای کشور در عرصههای مختلف، از جمله حوزه هوافضا، نمونهای از این اقتدار به شمار میرود.
وی با اشاره به توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف افزود: آنچه امروز در برابر چشم دنیا قرار گرفته، یک نظام مستحکم و مقتدر است که توانسته در شرایط مختلف و در عرصههای گوناگون، ظرفیتهای خود را به نمایش بگذارد.
جانشین فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به عملیاتهای اخیر و حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان گفت: در این عملیاتها، عزیزان ما با قدرت و جدیت وارد میدان شدند و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.
وی تأکید کرد: این اقتدار و توانمندی حاصل پایبندی مردم و مسئولان به اصول و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و نتیجه سالها تلاش و مجاهدت است.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه والای شهادت اظهار کرد: آنچه امروز در مسیر انقلاب اسلامی داریم، نتیجه مجاهدت و ایستادگی شهداست. میان شهدا تفاوتی از نظر ارزش و جایگاه وجود ندارد و همه آنان در یک مسیر مشترک، یعنی خط سرخ شهادت، حرکت کردند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: شهیدان بزرگواری همچون شهید باقری و دیگر شهدای والامقام، با انتخاب مسیر شهادت، الگویی برای جامعه شدند و راه آنان همچنان ادامه دارد.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش روحانیت در این مسیر گفت: صدای شهادت و فرهنگ ایثار و مجاهدت، امروز در جامعه ما و در میان روحانیت و مردم طنینانداز است و باید این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: مردم باید در این مسیر، با شناخت درست از شرایط زمان و با بصیرت، راه شهدا را دنبال کنند. شهادت تنها یک عنوان نیست، بلکه یک حرکت و انتخاب آگاهانه در مسیر خداوند و خدمت به مردم است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: ما تلاش میکنیم بهترین افراد را برای خدمت به مردم انتخاب کنیم و در این مسیر، عزیزانی را برای حضور در میان مردم و پیگیری مسائل مختلف انتخاب کردهایم.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: انشاءالله با حضور این عزیزان، مسائل تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی با جدیت بیشتری دنبال شود و خدمت به مردم در این عرصهها تقویت شود.