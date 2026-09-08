باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - نشست خبری مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد.
مجید پارسا، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در این نشست گفت: باور ما این است که برای حل مسائل آموزش و پرورش باید فضایی مبتنی بر گفتوگو ایجاد کنیم؛ گفتوگویی که واقعیتها را از مناظر مختلف بازتاب دهد.
وی افزود: در یک سال و نیم گذشته تلاش شده است تا با برگزاری چنین نشستهایی، به نقاط مشترکی در تحلیل مسائل دست یابیم. قطعاً زاویه دید یک مدیر مدرسه، یک معلم در اداره و یک خبرنگار در میدانِ عمل با یکدیگر متفاوت است و اگر این دیدگاهها به اشتراک گذاشته نشود، رسیدن به تفاهم و راهکار مناسب میسر نخواهد بود.
تأکید بر نگاه تحولی و وحدتبخش
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور مبنی بر لزوم وحدت و همافزایی، تصریح کرد: ما در اینجا گرد هم نیامدهایم که نظام تعلیم و تربیت را به چالش بکشیم یا کورکورانه از فرایندهای نادرست دفاع کنیم. هدف ما این است که با بهرهگیری از نقش حمایتی اصحاب رسانه و نقد دلسوزانه، نقاط ضعف را شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام کنیم.
مشارکت مردمی به معنای اجبار مالی نیست
پارسا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دریافت وجه در مدارس اشاره کرد و گفت: وقتی از چالشهای مالی مدارس سخن میگوییم، باید واقعیتهای میدانی نظیر افزایش هزینههای جاری (آب، برق، فاضلاب، تجهیزات) را در نظر داشته باشیم؛ اما این به معنای مجوز برای دریافت وجه اجباری یا شرطگذاری برای ثبتنام نیست.
وی تأکید کرد: هیچ مدرسه دولتی حق ندارد ثبتنام دانشآموز را منوط به دریافت وجه کند. سیاست ما در تهران، «مشارکتپذیری» (باز بودن آغوش آموزش و پرورش برای کمک نهادها و اولیا) و «مشارکتجویی» (تلاش فعالانه برای جذب ظرفیتهای بیرونی نظیر شهرداریها و خیرین) است.
تقویت نقش انجمن اولیا و مربیان
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه کمک به مدرسه نباید صرفاً به معنای کمک مالی باشد، تصریح کرد: ما به دنبال استفاده از ظرفیت فکری و مشارکت همهجانبه انجمنهای اولیا و مربیان هستیم. انجمن اولیا و مربیان نقشی فراتر از مسائل مالی دارد و باید به عنوان بازوی توانمند نظام تعلیم و تربیت در فرایندهای آموزشی و پرورشی ایفای نقش کند.
پارسا تصریح کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، مشارکت خیرین و همدلی اولیا، بتوان مشکلات ساختاری مدارس را کاهش داد و به سمت کیفیسازی آموزش حرکت کرد.
نگاه صفر و صدی به موضوع دریافت وجه از اولیا، رویکردی غلط است؛ چرا که از یک سو «اجبار» برای ثبتنام یا دریافت کارنامه خلاف اخلاق حرفهای و شأن معلمی است و از سوی دیگر، مدارس برای انجام رسالت آموزشی و تربیتی خود نیازمند استفاده از ظرفیت خیرین، نهادهای شهری و مشارکت داوطلبانه اولیا هستند.
ممنوعیت قاطع شرطگذاری مالی
پارسا با تأکید بر خط قرمز آموزش و پرورش تهران در این زمینه تصریح کرد: «هیچ مدرسه دولتی حق ندارد ثبتنام دانشآموز را منوط به دریافت وجه کند.» وی افزود: دریافت وجه اجباری با هر عنوانی برای ثبتنام، غیرقانونی و غیراخلاقی است و با متخلفان در این حوزه برخورد قاطع خواهد شد.
سامانههای نظارتی؛ پل ارتباطی مردم و مسئولان
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به آمار دریافتی در تابستان امسال گفت: در تابستان پیش رو، بیش از ۹۰۰ شکایت در این زمینه ثبت شده است که تمامی این موارد توسط همکاران ما در بخش ارزیابی عملکرد مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و پاسخهای لازم به شاکیان ارائه شده است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از طریق سامانه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات» به نشانی [در صورت دسترسی آدرس سامانه، اینجا درج شود]، گزارشهای خود را ثبت کنند.
پارسا افزود: این سامانه به صورت هوشمند طراحی شده و دانشآموزان و والدین میتوانند در فضای اختصاصی خود، شکایات را مطرح کنند تا بدون فوت وقت توسط کارشناسان مربوطه بررسی و پیگیری شود.
مشارکت فکری و اجرایی؛ فراتر از کمکهای مالی
پارسا در بخش دیگری از سخنان خود، نقش «انجمن اولیا و مربیان» را کلیدی دانست و بر ضرورت بازنگری در کارکردهای آن تأکید کرد. وی گفت: نقش انجمن اولیا و مربیان صرفاً مسائل مالی نیست؛ این انجمنها باید در تصمیمگیریهای آموزشی، تربیتی و اداری مدرسه مداخله فعال داشته باشند.
وی با اشاره به لزوم ساختارمند شدن مشارکت معلمان و اولیا، تصریح کرد: ما به دنبال سازوکاری هستیم که نمایندگان معلمان و اولیا بر اساس رأی و نظر جمعی انتخاب شوند تا با رویکردی مشارکتجویانه، نهاد مدرسه بتواند فراتر از محدودیتهای بودجهای، رسالت اصلی تعلیم و تربیت را محقق سازد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به همافزایی دستگاههای اجرایی برای کاهش فشارهای مالی بر مدارس، تأکید کرد که آموزش و پرورش باید ضمن حفظ «مشارکتپذیری»، با بهرهگیری از ظرفیتهای نهادی، مسیر توسعه کیفی مدارس را هموار کند.
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