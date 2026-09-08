باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد اعلام کرد: محور هراز در استان مازندران، در محدوده آب‌اسک، از ساعت ۰۹:۰۰ امروز سه شنبه ( ۱۷ شهریور ) در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود شده است.

وی با اشاره به ریزش سنگ در این محور و فراهم نبودن شرایط ایمنی لازم برای تردد، اظهار کرد: به منظور حفظ ایمنی و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی، این محور تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد در این محدوده امکان‌پذیر نیست.

سردار کرمی اسد افزود: پس از انجام عملیات پاکسازی، رفع خطر و ایمن‌سازی مسیر، محور هراز مجدداً برای تردد بازگشایی خواهد شد و زمان بازگشایی متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های پلیس راه، از تردد در مسیر مسدود شده خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌های کشور اطلاع حاصل کنند.