رئیس پلیس راه راهور فراجا از محدودیت موقت محور هراز در محدوده آب‌اسک به دلیل ریزش سنگ و نبود ایمنی کافی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد اعلام کرد: محور هراز در استان مازندران، در محدوده آب‌اسک، از ساعت ۰۹:۰۰ امروز سه شنبه ( ۱۷ شهریور ) در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود شده است.

وی با اشاره به ریزش سنگ در این محور و فراهم نبودن شرایط ایمنی لازم برای تردد، اظهار کرد: به منظور حفظ ایمنی و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی، این محور تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد در این محدوده امکان‌پذیر نیست.

سردار کرمی اسد افزود: پس از انجام عملیات پاکسازی، رفع خطر و ایمن‌سازی مسیر، محور هراز مجدداً برای تردد بازگشایی خواهد شد و زمان بازگشایی متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های پلیس راه، از تردد در مسیر مسدود شده خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌های کشور اطلاع حاصل کنند.

برچسب ها: جاده هراز ، ریزش کوه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
جاده های شمال کلا باید بصورت تونل باشه و اصلا رو زمینی نباشه مگه اینکه دو طرف جاده ۵۰۰ متر از کوه فاصله داشته باشن و خندق یا خاکریز تخته سنگ گیر هم داشته باشن
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