باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس، از تجدید نظر گسترده در روابط این‌کشور با رژیم تروریستی اسرائیل، از جمله ممنوعیت تجارت کالا و برخی خدمات با شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری، خبر داد.

گاردین گزارش داد که میلیبند قرار است در بیانیه‌ای که قرار است اواخر امروز سه‌شنبه به مجلس عوام انگلیس ارائه دهد، اعلام کند که دولت رویکردی فعالانه‌تر در حمایت از آرمان فلسطین اتخاذ و بر حمایت از راه‌حل دو کشور تاکید مجدد خواهد کرد.

همچنین انگلیس خواستار حفاظت از حقوق فلسطینیان و احترام به قوانین بین‌المللی خواهد شد. این در چارچوب انتقاد از بی‌عدالتی انسانی که فلسطینیان در غزه متحمل می‌شوند، وزیر خارجه انگلیس با استفاده از زبانی قاطع‌تر از اسلاف خود و اشاره به اینکه رژیم تروریستی اسرائیل محدودیت‌های غیرضروری بر ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه اعمال می‌کند، این بیانیه را صادر خواهد کرد.

میلیبند تاکید خواهد کرد که گام‌های جدید در چارچوب رعایت تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری، که خواستار عدم کمک به اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم تروریستی اسرائیل است، برداشته می‌شوند.

او خاطرنشان خواهد کرد که این ممنوعیت شامل تامین مالی و تبلیغ شهرک‌های غیرقانونی نیز می‌شود، آن هم در زمانی که اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان در کرانه باختری رو به افزایش است و سرعت گسترش شهرک‌ها، به ویژه پروژه E۱ در شرق قدس که تهدیدی برای تقسیم کرانه باختری به دو بخش است، در حال افزایش است.

در همین زمینه، پت مک‌فادن، وزیر بازنشستگی انگلیس، تایید کرد که کشورش قصد دارد امروز ممنوعیت تجارت کالا‌های تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی را اعلام کند.

او در پاسخ به سوالی درباره سازوکار اجرای تحریم تجاری، به رادیو تایمز گفت: «وزیر امور خارجه امروز بیانیه‌ای به پارلمان خواهد داد و این بیانیه بر این ایده متمرکز خواهد بود که انگلیس، به همراه بسیاری از کشور‌های دیگر، نمی‌خواهد شاهد از بین رفتن احتمال راه‌حل دو دولتی در اسرائیل و فلسطین باشد.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نظرسنجی‌ها نشان داده است که ۴۶ درصد از انگلیسی‌ها از ممنوعیت تجارت با شهرک‌های صهیونیستی حمایت می‌کنند، در حالی که ۱۸ درصد با آن مخالفند.

اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و متحدان خود در خلیج فارس تماس گرفت تا آنها را در جریان این طرح‌ها قرار دهد، در حالی که مقامات صهیونیستی تهدید به تلافی کردند و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل، خواستار اخراج سفیر انگلیس شد.

منبع: گاردین + رویترز