باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - وزرای امور خارجه کشور‌های عربی روز دوشنبه خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای حمایت از فلسطینیان شدند و قاطعانه هرگونه تلاش برای جابه‌جایی اجباری آنها از سرزمینشان را رد کردند.

این درخواست در قطعنامه‌های تصویب‌شده در پایان نشست وزیران اتحادیه عرب در قاهره، مصر، مطرح شد.

وزرای خارجه از جامعه بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و شورای امنیت، خواستند تا برای حمایت از فلسطینیان در برابر حملات اسرائیل و خشونت اشغالگران اسرائیلی، فوراً اقدام کنند.

آنها خواستار حمایت سیاسی، مالی و قانونی از یک طرح عربی-اسلامی برای بهبودی و بازسازی غزه شدند و از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در قاهره برای تأمین مالی این طرح حمایت کردند.

وزرای خارجه بر اجرای کامل تمام مراحل توافق آتش‌بس غزه که در نشست صلح شرم‌الشیخ در سال ۲۰۲۵ به دست آمد، از جمله پایان دادن به حملات اسرائیل و بازسازی این منطقه، تأکید کردند.

آنها قاطعانه هرگونه جابه‌جایی فلسطینیان یا تلاش برای تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله آنچه اسرائیل «مهاجرت داوطلبانه» می‌نامد، را رد کردند.

آنها هشدار دادند که جابه‌جایی اجباری به منزله پاک‌سازی قومی و نقض جدی قوانین بین‌المللی خواهد بود.

وزرای خارجه همچنین اقدامات اسرائیل در غزه، از جمله نسل‌کشی، گرسنه‌سازی، محاصره، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را محکوم کردند.

ارتش اسرائیل در یک جنگ وحشیانه که بخش زیادی از زیرساخت‌های غیرنظامی غزه را تخریب یا آسیب رسانده است، بیش از ۷۳٬۰۰۰ فلسطینی را شهید و بیش از ۱۷۴٬۰۰۰ نفر را زخمی کرده است.

منبع: آناتولی