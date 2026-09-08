باشگاه خبرنگاران جوان- ادارهکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب و جنوبغرب استان طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه خبر داد.
بر اساس این هشدار، از سهشنبه ۱۷ تا چهارشنبه ۱۸ شهریورماه، جنوب و جنوبغرب استان کرمان تحت تأثیر رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ قرار خواهد گرفت.
بر اساس اعلام ادارهکل مدیریت بحران استان، این شرایط میتواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش دید، اختلال در تردد، وقوع صاعقه و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی شود.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها و سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در فعالیتهای عمرانی و تردد در محورهای مواصلاتی احتیاط کنند.
همچنین بر آمادگی دستگاههای اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداریها، پاکسازی کانالها و دهانه پلها، اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با وزش باد شدید و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی تأکید شده است.