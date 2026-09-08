موسوی گفت: مجلس و دیوان محاسبات با طرح دولت برای یکسان‌سازی تعرفه خودروهای وارداتی مخالفت خود را اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی دیوان محاسبات کشور در شبکه خبر گفت: طرح پیشنهادی دولت برای یکسان‌سازی تعرفه خودروهای وارداتی با قوانین موجود مغایرت دارد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو به صراحت بیان می‌کند که دولت مکلف است تعرفه خودروهای وارداتی را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و سطح آلایندگی تعیین کند؛ بنابراین نباید تعرفه یکسان برای تمام خودروها در نظر گرفت.

موسوی بیان کرد: ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت را موظف به تدوین سند راهبردی برای توسعه خودروهای برقی و هیبریدی کرده و ماده ۹ قانون هوای پاک هم به صراحت اشاره می‌کند خودروهای برقی و هیبریدی باید در مسیر تعرفه صفر برنامه‌ریزی شوند.

سخنگوی دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: دولت تاکنون این طرح را به‌صورت رسمی به مجلس ارائه نداده است، اما بخش‌هایی از بدنه اجرایی دولت همچنان در حال پیگیری برای عملیاتی کردن آن هستند البته مجلس و دیوان محاسبات مخالفت کرده‌اند همچنین تا جایی که ما اطلاع داریم بدنه کارشناسی خودرو در دولت هم با این طرح مخالف هستند.

 

برچسب ها: تعرفه واردات خودرو ، دیوان محاسبات
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نظرات کاربران
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Germany
ناشناس
۱۹:۴۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
کشور به خودروهای میلیاردی نیازی ندارد
کشور به کالاهای ضروری و کالاهای تولیدی نیاز دارد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
مافیای داخلی با پشتوانه دولت دارن مدام خودروهای داخلی رو گران میکنن تا ملت له شون
۰
۰
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