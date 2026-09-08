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آمریکا در مواجهه با ایران به استیصال راهبردی رسیده است + فیلم

کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به کاهش محبوبیت ترامپ و افت ذخایر استراتژیک نفت آمریکا گفت: واشنگتن در مهار ایران به «استیصال راهبردی» رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: آمریکا در مواجهه با مسئله انسداد تنگه هرمز و مهار ملت ایران به استیصال راهبردی رسیده است. آمریکا تمامی ابزارهای فشاری خود از جمله اقدامات نظامی، رسانه‌ای و سیاسی را به کار گرفته اما در دستیابی به اهداف خود ناکام بوده و بحران انرژی در حال تشدید است. 

او ادامه داد: محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد رسیده و افت شدید ذخایر استراتژیک نفت آمریکا از محدوده استاندارد ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون بشکه به حدود ۲۸۰ میلیون بشکه، نشانه‌های شکست سیاست‌های فعلی آمریکاست. 

وی افزود: مسیر منطقی برای واشنگتن بازگشت به تفاهمات دیپلماتیک (تفاهم اسلام‌آباد) و پذیرش شروط حقوقی و قانونی ملت ایران است؛ در غیر این صورت، ایران به ایستادگی خود تا شکست کامل دشمن ادامه خواهد داد.

 

 

 

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