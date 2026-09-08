آمریکا در مواجهه با ایران به استیصال راهبردی رسیده است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: آمریکا در مواجهه با مسئله انسداد تنگه هرمز و مهار ملت ایران به استیصال راهبردی رسیده است. آمریکا تمامی ابزارهای فشاری خود از جمله اقدامات نظامی، رسانهای و سیاسی را به کار گرفته اما در دستیابی به اهداف خود ناکام بوده و بحران انرژی در حال تشدید است.
او ادامه داد: محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد رسیده و افت شدید ذخایر استراتژیک نفت آمریکا از محدوده استاندارد ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون بشکه به حدود ۲۸۰ میلیون بشکه، نشانههای شکست سیاستهای فعلی آمریکاست.
وی افزود: مسیر منطقی برای واشنگتن بازگشت به تفاهمات دیپلماتیک (تفاهم اسلامآباد) و پذیرش شروط حقوقی و قانونی ملت ایران است؛ در غیر این صورت، ایران به ایستادگی خود تا شکست کامل دشمن ادامه خواهد داد.