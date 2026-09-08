مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از ثبت ۱۲ هزار و ۳۸۷ درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزهای فارس در مردادماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده با اعلام این خبر گفت: در مردادماه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۲ هزار و ۳۸۷ فقره درخواست مجوز از سوی متقاضیان استانی در درگاه ملی مجوز‌ها به ثبت رسیده است که از این تعداد ۷۵۰۴ فقره منجر به صدور مجوز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی افزود: ۴ هزار و ۴۱۶ فقره (معادل ۳۵.۷ درصد) ازاین درخواست‌ها از نوع مجوز‌های ثبت‌محور (آنی و برخط) و ۷ هزار و ۹۷۱ فقره (معادل ۶۴.۳ درصد) از نوع مجوز‌های تأییدمحور بوده است.

او به ترکیب متقاضیان اشاره کرد و گفت: بخش عمده درخواست‌ها یعنی ۱۱ هزار و ۷۸۰ فقره (۹۵.۱ درصد) توسط اشخاص حقیقی و ۶۰۷ فقره (۴.۹ درصد) از سوی اشخاص حقوقی ثبت شده است. همچنین از نظر تفکیک جنسیتی، ۷ هزار و ۹۰۷ درخواست (۶۳.۸ درصد) متعلق به آقایان و ۴ هزار و ۴۸۰ درخواست (۳۶.۲ درصد) مربوط به بانوان کارآفرین استان بوده که نشان‌دهنده پویایی و مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است.

تقی‌زاده با اشاره به مشاغل مورد استقبال در استان فارس عنوان کرد: در بخش مجوز‌های تأییدمحور، پروانه‌های کسب کشاورزی در حوزه‌های دامپروری و تولیدات دامی، زنبورعسل و نوغانداری، زراعت و باغداری و درختکاری، در کنار پروانه طبابت و تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه، بیشترین میزان تقاضا را داشته‌اند. در این میان، پروانه طبابت با ۶۷ درصد بالاترین نسبت صدور و مسئول فنی داروخانه با ۴۷ درصد کمترین نسبت صدور را ثبت کرده‌اند.

او ادامه داد: در حوزه مجوز‌های ثبت‌محور نیز مشاغل خانگی در صدر توجه قرار داشته‌اند؛ از جمله خیاطی لباس، پرورش قارچ خوراکی، پرورش گوسفند و بز، پرورش زنبورعسل و همچنین پروانه کسب لودر (سیار). جالب‌توجه است که در اغلب این رده‌های مشاغل خانگی، شاهد صدور ۱۰۰ درصدی مجوز‌ها بوده‌ایم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس درباره عملکرد دستگاه‌ها و پراکندگی شهرستانی تصریح کرد: از نظر حجم تقاضا، اتاق اصناف مرکز استان با ۲ هزار و ۶۰۸ درخواست (۲۱.۱ درصد) در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۲۰.۴ درصد)، اداره کل جهاد کشاورزی (۱۱.۳ درصد)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۵.۸ درصد) و اداره کل صنعت، معدن و تجارت (۴.۴ درصد) در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند. در میان شهرستان‌ها نیز شیراز با ثبت ۴ هزار و ۶۱۰ درخواست (۳۷.۲ درصد) در صدر قرار دارد و شهرستان‌های مرودشت، داراب، کازرون، جهرم و آباده مجموعاً با سهمی حدود ۲۱ درصد، دیگر مناطق پرتقاضای استان بوده‌اند.

او در پایان با اشاره به ارزیابی سرعت و کیفیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به پرونده‌ها تأکید کرد: در گروه دستگاه‌های پرتقاضا، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با پاسخگویی به‌موقع ۹۹.۹ درصدی و نسبت صدور ۹۹ درصدی، بالاترین عملکرد را به ثبت رسانده و جهاد کشاورزی (۹۹.۸٪) و اصناف (۹۹.۲٪) در رده‌های بعدی هستند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آموزش و پرورش، دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس موفق به ثبت شاخص پاسخگویی ۱۰۰ درصدی شده‌اند. در سطح شهرستانی نیز شهرستان‌های پاسارگاد، جویم، نی‌ریز، لامرد، بیضا و فسا بهترین عملکرد را در شاخص پاسخگویی به‌موقع داشته‌اند.