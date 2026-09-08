مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون هاکی صبح امروز برگزار شد و امیرمحمود علی‌آبادی و فاطمه نورالهی با کسب ۴۴ و ۴۲ رأی به‌عنوان نواب رئیس اول و دوم این فدراسیون انتخاب شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون هاکی صبح امروز (سه‌شنبه - ۱۷ شهریور) در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان و به ریاست سید محمدشروین اسبقیان، به‌صورت نیمه‌وبیناری برگزار شد.

در این مجمع، مهین فرهادی‌زاد نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی، مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی، بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی و تعدادی از اعضای هیأت رئیسه این فدراسیون حضور داشتند.

در این مجمع، بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی، گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۴ را ارائه و برنامه‌های سال جاری این فدراسیون را تشریح کرد که با تأیید و تصویب اعضای مجمع همراه شد.

گزارش حسابرس مستقل، بازرس و خزانه‌دار فدراسیون همچنین تقویم عملیاتی و بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، آیین‌نامه شیوه آموزشی و برنامه راهبردی چهارساله نیز ارائه شد که مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

امیرمحمود علی‌آبادی و فاطمه نورالهی به ترتیب با ۴۴ و ۴۲ رأی قاطع اعضای مجمع، به‌عنوان نواب رئیس اول و دوم فدراسیون هاکی انتخاب شدند و به‌صورت رسمی به عضویت هیأت رئیسه این فدراسیون درآمدند.

در این مجمع، رؤسای هیأت‌های استانی که به‌صورت وبیناری حضور داشتند، دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند.

برچسب ها: شروین اسبقیان ، فدراسیون هاکی
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