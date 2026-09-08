باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت گوگل پس از کشف یک آسیبپذیری بحرانی روز صفر که قبلاً توسط هکرها مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود، مجبور به انتشار یک بهروزرسانی اضطراری برای مرورگر کروم خود شد.
سالواتوره گولزیا، محقق، این آسیبپذیری را در مرورگری که تقریباً ۳.۶ میلیارد نفر در سراسر جهان از آن استفاده میکنند، کشف و آن را به گوگل گزارش داد.
این نوع آسیبپذیری بهویژه نگرانکننده است، زیرا قبلاً برای توسعهدهندگان نرمافزار ناشناخته بوده است، به این معنی که هیچ محافظتی در برابر آن وجود ندارد.
بهروزرسانی برای ویندوز، مک و لینوکس ۱۲ شامل یک وصله امنیتی برای این آسیبپذیری است که با شناسه CVE-۲۰۲۶-۸۵۰۴۶ مشخص شده است. گوگل هنوز جزئیات خاصی را برای زمان دادن به کاربران جهت بهروزرسانی مرورگرهای خود ارائه نکرده است.
گوگل در اطلاعیهای در مورد این موضوع اعلام کرد: «ما از وجود یک سوءاستفاده برای آسیبپذیری CVE-۲۰۲۶-۸۵۰۴۶ آگاه هستیم. دسترسی به جزئیات این آسیبپذیری و پیوندها ممکن است تا زمانی که اکثر کاربران با وصله بهروزرسانی نشوند، محدود باقی بماند.»
این نقص امنیتی میتواند با فریب دادن کسی برای بازدید از یک صفحه HTML حاوی کد مخرب مورد سوءاستفاده قرار گیرد، که میتواند به مهاجمان کنترل تب آلوده را بدهد و به آنها اجازه دهد سیستم را مختل کنند، کد مخرب را اجرا کنند یا دادههای حساس را سرقت کنند.
گوگل جزئیاتی در مورد اینکه چه کسی از این آسیبپذیری سوءاستفاده میکند، تعداد قربانیان یا نهادهای هدف ارائه نکرد.
در اوایل سال جاری، محققان گروه اطلاعات تهدید گوگل اولین شواهد هکرها را که از هوش مصنوعی برای ایجاد یک آسیبپذیری روز صفر استفاده میکردند، کشف کردند.
محققان در گزارشی در ماه مه نوشتند: برای اولین بار، این گروه یک عامل تهدید را با استفاده از یک بهرهبرداری روز صفر شناسایی کرد که ما معتقدیم با استفاده از هوش مصنوعی توسعه داده شده است. این طرح مجرمانه قصد داشت از آن در یک رویداد بهرهبرداری در مقیاس بزرگ استفاده کند، اما کشف پیشگیرانه ما ممکن است مانع از استفاده از آن شده باشد.
گوگل به کاربران کروم توصیه کرد با بهروزرسانی مرورگر خود از طریق تنظیمات، سپس درباره کروم و نصب هرگونه بهروزرسانی موجود، خود را از آخرین بهرهبرداری روز صفر محافظت کنند.
منبع: ایندیپندنت