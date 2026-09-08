باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد شروین اسبقیان در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون هاکی که امروز (سه‌شنبه) در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، حملات وحشیانه دشمن آمریکایی به مراسم عروسی در سیریک را محکوم کرد.

او با اشاره به اتفاقات اخیر هاکی اظهار داشت: طی هفته‌های گذشته خبر‌های خوبی از این رشته داشتیم و هاکی چمنی توانست افتخار قابل توجهی کسب کند.

اسبقیان با اشاره به افتتاح زمین چمن هاکی در مجموعه ورزشی آزادی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها در این رشته ارزشمند است و وزارت ورزش نیز با توجه به المپیکی بودن هاکی روی چمن، توجه ویژه‌ای به آن دارد.

وی افزود: امیدوارم با برنامه‌ریزی مناسب، روزی بتوانیم سکو‌های جهانی هاکی روی چمن را فتح کنیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همچنین درباره عملکرد مالی فدراسیون اظهار داشت: کمک فدراسیون به هیأت‌های استانی، اقدام خوبی بوده است. درآمد‌های فدراسیون در قالب تفاهم‌نامه، هشت میلیارد بود که با تلاش بیشتر به ۱۳ میلیارد تومان رسیده که این اتفاق قابل توجهی است.

وی ادامه داد: تسویه‌حساب مالیاتی فدراسیون نیز انجام شده که این موضوع از اقدامات مثبت در حوزه مالی فدراسیون است.

اسبقیان در ادامه با اشاره به ظرفیت علمی موجود در فدراسیون هاکی گفت: رئیس فدراسیون هاکی یک چهره علمی است و نواب رئیس این فدراسیون نیز از این ظرفیت برخوردارند؛ بنابراین انتظار داریم موضوع هوش مصنوعی در این فدراسیون توسعه پیدا کند.

وی تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی از خواسته‌های جدی وزیر ورزش و جوانان است و باید در حوزه‌های مختلف ورزش از این ظرفیت استفاده کنیم؛ از کاهش مصدومیت‌ها گرفته تا سایر موضوعات مرتبط. نباید از این دستاورد عقب بمانیم.