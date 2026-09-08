قیمت نفت در معاملات امروز پس از حملات به تاسیسات انرژی عربستان و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت، روندی صعودی در پیش گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز سه‌شنبه پس از آنکه وزارت انرژی عربستان از حملات به تاسیسات انرژی در منطقه جنوبی این کشور خبر داد و نگرانی‌ها در مورد اختلال طولانی مدت در عرضه نفت خام را افزایش داد، صعودی شد.

قرارداد آتی نفت خام آمریکا وست تگزاس اینترمدیت برای اکتبر آینده با ۲.۴۸ درصد افزایش به ۹۳.۷۵ دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، قرارداد‌های آتی نفت خام جهانی، مخلوط برنت، برای نوامبر آینده با ۱.۴۴ درصد افزایش به ۹۸.۴۰ دلار در هر بشکه رسید.

وزارت انرژی عربستان امروز اعلام کرد که تاسیسات انرژی در منطقه جنوبی این کشور هدف قرار گرفته و منجر به آتش‌سوزی و توقف موقت برخی از عملیات شده است.

یک منبع در وزارتخانه توضیح داد که این حملات باعث آتش‌سوزی‌هایی شد که برخی از عملیات را متوقف کرد، در حالی که تیم‌های میدانی کار مهار، تامین امنیت و ارزیابی خسارات را آغاز کردند. این حملات همچنین منجر به جراحات مختلفی در بین شهروندان و ساکنان شد که در حال دریافت مراقبت‌های پزشکی هستند، در حالی که کار ارزیابی و پیگیری ادامه دارد.

منبع: آر تی

برچسب ها: قیمت نفت ، حمله به عربستان ، نفت عربستان
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