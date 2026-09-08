شهردار منطقه ۱۱، از برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه عکاسی "روایت جنگ رمضان" و افتتاح نمایشگاه آثار منتخب از عکاسان برگزیده این رویداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، از برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» در روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه خبر داد و گفت: در این مراسم علاوه بر معرفی و تقدیر از برگزیدگان، نمایشگاه ۳۱ اثر منتخب این مسابقه نیز افتتاح خواهد شد.

قمی با اشاره به برگزاری مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» اظهار کرد: این رویداد با هدف ثبت و ماندگار کردن بخشی از وقایع و جلوه‌های انسانی، اجتماعی و حماسی جنگ و همچنین نمایش همدلی و همراهی مردم در روزهای سخت جنگ تحمیلی سوم برگزار و با استقبال قابل توجه عکاسان مواجه شد.

وی افزود: در جریان این مسابقه، بیش از ۸۰۰ اثر از سوی عکاسان به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و داوری آثار، ۳۱ اثر از ۱۷ عکاس برای حضور در بخش نمایشگاهی انتخاب شدند. این آثار روایت‌های متنوعی از روزهای جنگ، امدادرسانی، حضور گروه‌های جهادی، فعالیت نیروهای مسلح و دستگاه‌های مختلف، عواطف مردم، خانواده‌ها و کودکان و همچنین امید به زندگی را به تصویر کشیده‌اند.

شهردار منطقه ۱۱ با بیان اینکه عکس می‌تواند به‌عنوان سندی ماندگار از یک مقطع تاریخی عمل کند، ادامه داد: تلاش ما این بود که در قالب این مسابقه، فرصت ثبت تصویری لحظاتی فراهم شود که شاید در گذر زمان جزئیات آن به فراموشی سپرده شود، اما قاب دوربین عکاسان می‌تواند آنها را برای آیندگان حفظ کند.

قمی خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در بلدیه منطقه ۱۱ برگزار می‌شود و در کنار این مراسم، نمایشگاه آثار منتخب نیز افتتاح خواهد شد تا شهروندان و علاقه‌مندان بتوانند از نزدیک مجموعه ۳۱ عکس برگزیده را مشاهده کنند.

وی با اشاره به تلاش عکاسان در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: عکاسان در این مسابقه تلاش کردند تصویری واقعی و انسانی از روزهای جنگ و واکنش جامعه به این شرایط ارائه دهند و بخشی از این روایت‌ها در نمایشگاه پیش‌رو در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. امیدواریم برگزاری این نمایشگاه، علاوه بر قدردانی از تلاش عکاسان، فرصتی برای گفت‌وگو درباره نقش هنر و رسانه در ثبت تاریخ معاصر و انتقال تجربه‌های اجتماعی به نسل‌های آینده باشد.

برچسب ها: جنگ رمضان ، عکاسی
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