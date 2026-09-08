رئیس پلیس آگاهی مازندران از تلاش خانواده یکی از متهمان پرونده باند حرفه‌ای سارقان در حال حرکت برای تطمیع کارآگاهان با پرداخت رشوه ۱۵ میلیارد ریالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در جریان تحقیقات تخصصی این پرونده، خانواده یکی از متهمان با مراجعه به مأموران پلیس آگاهی، پیشنهاد رشوه‌ای به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را برای تأثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده مطرح کردند.

او افزود: این مبلغ به صورت سکه‌های تمام بهار آزادی پیشنهاد شده بود؛ اقدامی که با هدف تغییر روند رسیدگی و کمک به متهم پرونده صورت گرفته است.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: این پیشنهاد در حالی مطرح شد که اعضای این باند در پرونده‌ای با بیش از ۴۰ فقره سرقت و ارزش اموال مسروقه بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال تحت تحقیقات پلیس قرار دارند.

سرهنگ خورشاد افزود: عزم و اراده کارآگاهان پلیس در اجرای قانون و برخورد با مجرمان خلل‌ناپذیر است و تحقیقات پیرامون این پرونده با جدیت ادامه دارد.

منبع: پلیس

برچسب ها: رد رشوه ، رشوه دادن
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