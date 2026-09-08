یک رمال برزیلی شش منطقه روی زمین را که شبیه سطح مریخ هستند، فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی -  فرستادن انسان به مریخ با چالش‌های عظیمی رو‌به‌رو است، از تابش خورشیدی و نوسانات گرانش گرفته تا سفر طولانی که فضانوردان باید در فضا بگذرانند.

وقتی به آنجا رسیدند، برای زنده ماندن در دمای انجماد، به دست آوردن غذا و آب و انجام وظایف خود به فناوری متکی خواهند بود، در حالی که با طوفان‌های گرد و غبار و تابش کیهانی مبارزه می‌کنند.

با وجود این مشکلات، یک رمال مشهور برزیلی، ملقب به نوستراداموس زنده، پیشنهاد می‌کند که انسان‌ها می‌توانند کلید بقا در مریخ را در شش منطقه همین جا روی زمین پیدا کنند.

آتوس سالومه می‌گوید: زمین یک آزمایشگاه غول‌پیکر است که بشریت می‌تواند در آن برای زندگی در سیارات دیگر آماده شود. ناسا تأیید می‌کند که این محیط‌ها به دانشمندان اجازه می‌دهند تجهیزات و رویه‌ها را بدون نیاز به ترک سیاره آزمایش کنند. 

این شش مکان عبارتند از:

۱. صحرای آتاکاما در شیلی - خشک‌ترین مکان روی زمین، که برای مطالعه خاک‌های خشک و شرایطی مشابه مریخ استفاده می‌شود.

۲. جزیره دوون در کانادا - زمین سنگی و آب و هوای سرد، محل دهانه هاوتون، که برای آزمایش فناوری‌های ماموریت‌های مریخ استفاده می‌شود.

۳. دره‌های خشک مک‌موردو در قطب جنوب - یکی از سردترین و خشک‌ترین مکان‌های روی زمین، که میلیون‌ها سال است باران ندیده است.

۴. آتشفشان ماونا لوا در هاوایی - زمین آتشفشانی و منزوی، که برای شبیه‌سازی زندگی در مریخ یا ماه از طریق ایستگاه HI-SEAS استفاده می‌شود.

۵. ایسلند - مناظر آتشفشانی و خشک برای شبیه‌سازی مریخ و ماه، جایی که فضانوردان آرتمیس آموزش دیدند.

۶. صحرای موهاوی در ایالات متحده - آب و هوای خشک و زمین بادخیز برای مقایسه با مریخ.

سالومه نتیجه می‌گیرد: هیچ مکانی روی زمین وجود ندارد که بتواند مریخ را به طور کامل شبیه‌سازی کند. این سیاره دارای جو نازک، گرانش ضعیف‌تر، تابش متفاوت، نوسانات شدید دما و محیطی غیرقابل تنفس است. به همین دلیل است که محققان از شبیه‌سازی‌های طبیعی در کنار زیستگاه‌های کنترل‌شده استفاده می‌کنند.

منبع: اکسپرس

برچسب ها: مریخ ، سفر به مریخ ، سیاره سرخ ، کره زمین
خبرهای مرتبط
احتمال وجود اقیانوسی از آب زیر پوسته مریخ
هاله خورشید در مریخ؛
پدیده نادر رویت خورشید در آسمان سیاره سرخ
شانس رسیدن انسان به مریخ چقدر است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
OpenAI راه حل یک معمای ریاضی ۲۰۰ ساله را کشف کرد
تبدیل زمین به یک «اسفنج گرمای غول‌پیکر» در ماه آگوست ۲۰۲۶
خطرات احتمالی مصرف طولانی مدت آسپرین
رونمایی آئودی از کارآمدترین خودروی برقی خود
دهانشویه؛ عادتی رایج با فواید محدود و نگرانی‌های بهداشتی
کشف یک سیارک جدید در مدار مریخ
اطلاعاتی فاش شده از طراحی جالب گوشی جدید اپل و قیمتی بالاتر از حد انتظار
دانشمندان: سیاه‌چاله‌های «انگلی» می‌توانند درون ستاره‌ها تشکیل شوند و آنها را از درون ببلعند
بهترین رژیم غذایی برای سلامت کبد و کنترل قند خون
زمان برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال ادامه دارد
«زنگ ایثار و شهادت» در همه مدارس کشور نواخته می‌شود
علت تب‌های دوره‌ای کودکان چیست؟ +فیلم
ماده واحده سهمیه بومی رشته‌های وزارت بهداشت ابلاغ شد
راهکار‌های نوآورنه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برای نظام پیشنهادات
شیوه‌نامه اجرایی آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ابلاغ شد
مدال‌آوران المپیاد هوش مصنوعی از کنکور معاف شدند