باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای پیشگیری از توسعه کانون‌های گرد و غبار و خسارات ناشی از آن این پروژه ملی در دشت الله آباد انجام می‌شود و مانع خیزش گرد و غبار و پراکندگی آن در استان‌های قزوین، البرز و تهران خواهد شد.

زهکش تالاب الله آباد با تغییر رژیم طبیعی هیدرولوژیکی رودخانه‌ها و جریان‌های آب سطحی در محدوده تالابی، آسیب‌رسان تشخیص داده شده و مانع نفوذ جریان آب به پهنه جنوبی دشت شده بود که با انسداد آن، مشکل کاهش رطوبت و توسعه کانون‌های گرد و غبار برطرف می‌شود.

مطالعات طرح در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری کشور و دانشگاه تهران انجام شده است.

با حذف کامل زهکش، علاوه بر جلوگیری از خروج آب شیرین از حوزه آبخیز استان و تشدید پدیده فرونشست، تغذیه آبخوان دشت قزوین تسهیل شده، و با حذف یکی از کانون‌های گرد و غبار، زمینه احیا تالاب الله آباد و بازگشت گونه‌های حیات وحش نیز فراهم می‌شود.

منبع : محیط زیست