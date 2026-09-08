نمایندگان مجلس ۷ نفر از نمایندگان را برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA) انتخاب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه ۱۷ شهریور) که بهصورت مجازی در حال برگزاری است، تعداد ۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA) انتخاب کردند که از این بین تعداد ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهند بود.
اسامی اعضای این مجمع به شرح ذیل است:
۱_ ابراهیم رضایی با ۷۱ رای
۲_شهین جهانگیری با ۵۶ رای
۳_مجتبی یوسفی با ۵۵ رای
۴_زهره السادات لاجوردی با ۵۲ رای
۵_ محسن زنگنه با ۴۶ رای
اعضای علی البدل
۱_زینب قیصری با ۴۶ رای
۲_ حجت الاسلام علیرضا سلیمی با ۴۴ رای
لازم به ذکر است در ابتدا آرای زینب قیصری و محسن زنگنه برابر شد به همین دلیل قرعه کشی انجام شده و در نهایت زنگنه به عنوان عضو اصلی و قیصری به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.