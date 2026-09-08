نمایندگان مجلس ۷ نفر از نمایندگان را برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA) انتخاب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۷ شهریور) که به‌صورت مجازی در حال برگزاری است، تعداد ۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA) انتخاب کردند که از این بین تعداد ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهند بود.

اسامی اعضای این مجمع به شرح ذیل است:

۱_ ابراهیم رضایی با ۷۱ رای

۲_شهین جهانگیری با ۵۶ رای

۳_مجتبی یوسفی با ۵۵ رای

۴_زهره السادات لاجوردی با ۵۲ رای

۵_ محسن زنگنه با ۴۶ رای

اعضای علی البدل

۱_زینب قیصری با ۴۶ رای

۲_ حجت الاسلام علیرضا سلیمی با ۴۴ رای

لازم به ذکر است در ابتدا آرای زینب قیصری و محسن زنگنه برابر شد به همین دلیل قرعه کشی انجام شده و در نهایت زنگنه به عنوان عضو اصلی و قیصری به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

برچسب ها: مجمع مجالس آسیایی ، نمایندگان مجلس
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