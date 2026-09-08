رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: موضوع تداوم رایگان بودن حمل و نقل در جلسه آینده بررسی خواهد شد و تا زمان تصویب مصوبه جدید، ارائه خدمات رایگان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران، رئیس شورا، در حاشیه جلسه چهارصد و سیام و در جمع خبرنگاران درباره تداوم رایگان بودن حمل و نقل عمومی با توجه به تصویب یک فوریت آن در جلسه پیشین اظهار داشت: این موضوع در جلسه آینده بررسی خواهد شد و تا زمان تصویب مصوبه جدید، ارائه خدمات رایگان ادامه دارد.
چمران در ادامه با اشاره به مصوبات مرتبط با پناهگاههای شهری افزود: مقرر شده است در تمامی نقاطی که به عنوان پناهگاه تعیین میشوند، تابلوهای راهنما نصب شود. آن تعداد ایستگاههای مترو که به عنوان پناهگاه تعریف شدهاند، اطلاع رسانی خواهند شد تا شهروندان از محلهای امن آگاه باشند. آماده سازی این ایستگاهها در حال انجام است و نیازمندیهای مرتبط در داخل یا مجاورت آنها تعریف خواهد شد.
رئیس شورا با بیان اینکه ورود واگنهای جدید هنوز محقق نشده، گفت: واگنها بارگیری شده بودند، اما به دلیل شرایط جنگی به سمت ایران حرکت نکردند. پیگیریها ادامه دارد و با وجود بررسی حمل ریلی، مشخص شد این روش امکانپذیر نیست؛ اصرار شورا بر ادامه ساخت باقیمانده واگنهاست تا امکان انتقال آنها فراهم شود.
وی در خصوص وضعیت اتوبوسهای سفارش شده نیز گفت: آمار ارائه شده مطلوب نیست و قرار است معاون حمل و نقل و ترافیک در یکی از جلسات آینده شورا گزارشی در این خصوص ارائه کند.
چمران همچنین درباره انتصابات شهرداری اظهار کرد: شورا در جریان رسمی انتصابات قرار نمیگیرد و دخالتی در این موضوع ندارد؛ اطلاعات غیررسمی نیز مبنای تصمیمگیری نیست.
رئیس شورا در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای آمادگی آغاز سال تحصیلی نیز بیان کرد: از ابتدای مهر با حجم بالایی از دانشجویان، دانشآموزان و کارکنان مواجه خواهیم بود و شرایط دشوارتر میشود. احتمال تغییر ساعات کاری از ابتدای مهر وجود دارد. بخش زیادی از فعالیتهای شهرداری خدماتی است و ساعات کاری باید با این خدمات هماهنگ باشد. شورا تلاش کرده با دولت هماهنگ باشد، اما با توجه به حضور شهرداری در ساعات بعدازظهر، شورا نیز جلسات خود را در این ساعات برگزار میکند.
چمران در پاسخ به پرسشی پیرامون ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هم گفت: متاسفانه آن نهاد در سایر نقاط تهران نیز اقدام به ساخت و ساز کرده است. اعتراضات شورا به صورت جدی اعلام شده و پیگیریها ادامه دارد تا این روند متوقف شود؛ این اقدامات نه تنها مورد تایید شورا نیست بلکه مصداق گسترش بیقانونی است.
وی افزود: شکایت به مراجع قانونی ارائه شده و انتظار میرود این مراجع بررسی و جلوگیری کنند. از ابتدا اعلام شده بود این ساخت و سازها نباید انجام شود، اما با وجود مخالفتها، اجرا شده است. از نظر امنیت ساختمانی و قضایی این اقدامات صحیح نیست و جلوگیری از آنها در منطقه ۲۲ و سایر نقاط شهر با جدیت دنبال میشود.