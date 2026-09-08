مدیرعامل شرکت گاز فارس با اشاره به چالش‌های ناترازی انرژی در فصل سرما، از گلخانه‌داران خواست ضمن آماده‌سازی مخازن سوخت اضطراری و ذخیره‌سازی سوخت مایع از هم‌اکنون، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های تخصصی مصرف انرژی را بهینه‌سازی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست هم‌اندیشی مدیران شرکت گاز استان فارس با مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان و نمایندگان گلخانه‌داران، راهکار‌های مدیریت مصرف گاز، تأمین سوخت جایگزین و تداوم فعالیت واحد‌های گلخانه‌ای در شرایط ناترازی انرژی بررسی شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در این نشست با تشریح وضعیت ناترازی گاز و شرایط ویژه سال جاری در تأمین انرژی مشترکان، بر ضرورت برنامه‌ریزی پیش از آغاز فصل سرد تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف انرژی نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌هاست و باید از هم‌اکنون برای شرایط احتمالی فصل سرد آمادگی لازم ایجاد شود.

او با اشاره به ضرورت پیش‌بینی سوخت جایگزین برای واحد‌های گلخانه‌ای، بر لزوم تأمین و آماده‌سازی مخازن سوخت مایع اضطراری و تهیه سوخت مورد نیاز از هم‌اکنون تأکید کرد و افزود: هدف از این اقدامات، ایجاد آمادگی برای تداوم فعالیت گلخانه‌ها در دوره‌های اوج مصرف گاز و مدیریت مصرف در شرایط محدودیت است.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس همچنین آشنایی واحد‌های کشاورزی و گلخانه‌داران با ظرفیت شرکت‌های کارور و خدمات تخصصی حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی را ضروری دانست و گفت: بخشی از ظرفیت کاهش مصرف، از طریق اصلاح و بهینه‌سازی تجهیزات و شناسایی نقاط اتلاف انرژی قابل تحقق است و بهره‌گیری از توان شرکت‌های تخصصی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

در ادامه این نشست، نمایندگان گلخانه‌داران نیز با تشریح حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش، اهمیت تداوم و پایداری تأمین انرژی برای حفظ تولید را مورد تأکید قرار دادند.

آنان همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای هوشمندسازی، بهینه‌سازی تجهیزات و ارتقای بهره‌وری در واحد‌های گلخانه‌ای ارائه کردند و خواستار توجه بیشتر به نیاز‌های انرژی این بخش و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب به تولید شدند.

در این نشست بر ضرورت همکاری نزدیک شرکت گاز، سازمان جهاد کشاورزی و بهره‌برداران بخش گلخانه‌ای برای شناسایی ظرفیت‌های کاهش مصرف، توسعه اقدامات بهینه‌سازی، آمادگی برای استفاده از سوخت جایگزین و برنامه‌ریزی پیشگیرانه برای فصل سرد تأکید شد.

برچسب ها: شرکت گاز فارس ، تمهیدات ، تولید پایدار ، گلخانه ، سوخت جایگزین
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