باشگاه خبرنگاران جوان - امین حسین رحیمی روز سه‌شنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان درگزین با بیان اینکه دولت تلاش دارد امکانات مورد نیاز مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته را فراهم کند،اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها و خدمات در این مناطق می‌تواند از مهاجرت جمعیت به کلان‌شهرها جلوگیری کند و زمینه ماندگاری مردم و رونق مناطق مختلف کشور را فراهم آورد.

وزیر دادگستری با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی نیز بر پرهیز از هرگونه تفرقه و اقدامات وحدت‌شکنانه تاکید کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار تاکید کرد و گفت: نظارت‌های شبانه‌روزی و مستمر بر بازار با هدف ایجاد ثبات و کنترل قیمت‌ها در حال انجام است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در مواردی که رشد قیمت‌ها ناشی از تخلف باشد و ارتباطی با افزایش هزینه تمام‌شده کالا نداشته باشد، با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

راه‌اندازی اداره تعزیرات حکومتی در درگزین از ابتدای مهر

رحیمی با اشاره به درخواست مطرح‌شده برای استقرار اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان درگزین، از راه‌اندازی آن از ابتدای مهرماه امسال خبر داد.

وزیر دادگستری همچنین در خصوص درخواست ارتقای دادگاه بخش درگزین به دادگستری شهرستان، بر پیگیری و انجام مساعدت‌های لازم در این زمینه تأکید کرد.