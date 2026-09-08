باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برگزاری نشست تخصصی با دکتر زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، خبر داد و گفت: این نشست با حضور مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان و با هدف پیگیری دو دغدغه اساسی و حیاتی تولیدکنندگان برگزار شده است.

او با اشاره به فاصله بین نرخ خرید مرغ زنده و بهای تمام‌شده آن، افزود: متأسفانه در شرایط کنونی، هزینه تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده افزایش یافته، در حالی که نرخ خرید درب واحد‌های مرغداری بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در نوسان است. این شکاف قیمتی، پایداری زنجیره تولید را به شدت تهدید می‌کند و صیانت از سرمایه مرغداران را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

نگهدار گفت: در این نشست، بر لزوم تناسب نرخ خرید مرغ زنده با هزینه‌های جاری تولید و قیمت نهاده‌ها تأکید شد و مقرر گردید پیگیری‌های لازم برای تعدیل این نرخ و جبران عقب‌ماندگی قیمت‌ها در سطح ملی انجام شود تا از خروج سرمایه‌گذاران و کاهش تولید در قطب طیور کشور جلوگیری به عمل آید.

او در ادامه به چالش جدی مدیریت ناترازی انرژی در نیمه دوم سال اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت‌های احتمالی تأمین گاز برای واحد‌های تولیدی در فصل سرما، مرغداران باید از هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم برای استفاده از سوخت جایگزین را فراهم آورند. در این راستا، بر لزوم تسهیل و تسریع در روند تخصیص سهمیه سوخت جایگزین گازوئیل از طریق سامانه «سدف» تأکید شد تا تولیدکنندگان با اطمینان خاطر، برنامه‌ریزی برای تولید خود در ماه‌های سرد سال را انجام دهند.