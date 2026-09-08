باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی از پایان موفقیت‌آمیز عملیات برداشت گندم در سراسر استان خبر داد و گفت: فارس با مجموع تولید این محصول راهبردی به میزان یک میلیون و ۲۰۴ هزار و ۶۳۵ تن رتبه اول تولید بذر و رتبه سوم تولید گندم در کشور را کسب کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به این دستاورد مهم بیان کرد: عملیات برداشت گندم از نیمه دوم فروردین‌ماه در شهرستان‌های جنوبی آغاز شد و دهم شهریورماه در شهرستان اقلید به سرانجام رسید.

او در تشریح جزئیات خرید تضمینی تصریح کرد: فرآیند تحویل گندم مازاد کشاورزان در ۱۳۶ مرکز مستقر در ۳۷ شهرستان استان انجام شد و حاصل آن خرید ۷۴۰ هزار و ۷۳۳ تن محصول بود؛ آماری که رشد ۱۲۵ درصدی را نسبت به سال زراعی گذشته نشان می‌دهد.

بهجت حقیقی درباره مطالبات گندم‌کاران توضیح داد: از کل مبلغ ۳۶.۴۱ همت مطالبات کشاورزان تاکنون ۲۲ همت معادل ۶۰.۴ درصد به حساب بهره‌برداران واریز شده و پیگیری‌های لازم برای تسویه باقی‌مانده مبالغ تا پایان شهریورماه جهت رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان در حال انجام است.

او جایگاه ممتاز استان در شاخص‌های ملی را دستاوردی ارزشمند قلمداد کرد و اعلام کرد: فارس با کسب رتبه سوم خرید تضمینی و رتبه نخست تولید بذر کشور نقش محوری خود را در ارتقای امنیت غذایی ایفا نموده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: این موفقیت حاصل تعامل سازنده کشاورزان با کارشناسان و بهره‌گیری از دانش نوین در عرصه تولید است که ضامن پایداری منابع غذایی کشور در شرایط کنونی به شمار می‌رود.