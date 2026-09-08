باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، امروز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش هنگام برنامه‌ریزی عملیات نظامی خود، رزمایش‌های ناتو در منطقه قطب شمال را در نظر می‌گیرد.

گروشکو به اسپوتنیک گفت: «ما همچنین قابلیت‌های خود را نشان می‌دهیم. من مطمئن هستم که متخصصان این حوزه تمام سیگنال‌هایی را که ما ارسال می‌کنیم، از جمله از طریق مانور‌ها و سایر فعالیت‌های نظامی ما، دنبال می‌کنند.»

گروشکو افزود: «ما این موضوع را به عنوان یک عامل کلیدی در برنامه‌ریزی نظامی، توسعه قابلیت‌های نظامی و فعالیت‌های نظامی خود، از جمله رزمایش‌ها و سایر رویدادها، در نظر می‌گیریم.»

گروشکو در اول سپتامبر تایید کرده بود که مسکو تحریکات ضد روسی ناتو در منطقه قطب شمال، به ویژه پرواز هواپیما‌های نظامی را زیر نظر دارد.

در همین راستا در ۲۶ جولای، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که قطب شمال بخش مشروعی از خاک مستقل روسیه است و به اهمیت ویژه نیروی دریایی روسیه اشاره کرد

منبع: اسپوتنیک