باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - نیروهای مسلح یمن امروز (سهشنبه) با صدور بیانیهای رسمی از اجرای یک عملیات نظامی گسترده و بیسابقه در عمق خاک عربستان سعودی خبر دادهاند.
بر اساس این بیانیه، این عملیات با استفاده از دهها موشک بالستیک و پهپاد انجام شده و اهداف متعددی از جمله تأسیسات آرامکو در مناطق أبها، نجران و جیزان و همچنین پایگاه هوایی خمیس مشیط را هدف قرار داده است.
نیروهای مسلح یمن تأکید کردهاند که این حملات دقیق بوده و خسارات سنگینی به تأسیسات نفتی و نظامی عربستان وارد کرده است. سخنگوی ارتش یمن تصریح کرده است که این عملیات در پاسخ به ۱۲۱ حمله هوایی عربستان علیه یمن در سه روز گذشته انجام شده است.
در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است که عملیات در عمق خاک عربستان و مراکز تجمع نظامی آن ادامه خواهد داشت و تا زمان توقف تجاوز و رفع محاصره، معادله «محاصره در برابر محاصره» اجرا خواهد شد.
پیش از این، وزارت انرژی عربستان از هدف قرار گرفتن تعدادی از مراکز و تأسیسات انرژی در مناطق جنوبی این کشور خبر داده و تأیید کرده است که این حملات باعث آتشسوزی و توقف موقت برخی فعالیتها شده است.
منبع: الجزیره