باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان – مرضیه عالی پور دبیر اجرایی نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان چهارمحال و بختیاری گفت: آیین اختتامیه این جشنواره رسانه‌ای با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف برگزار شد و عرفانه نعمتیان خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، در بخش تولید گزارش‌های خبری تلویزیونی به عنوان رتبه برتر معرفی شد.

وی افزود: گزارش اینجا زندگی جاری است که با روایت زندگی روزمره مردم در روز‌های پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه تولید شده بود، تصویری متفاوت از حال و هوای جامعه ایران ارائه کرد روایتی از مردمی که با وجود تهدید‌ها و حملات دشمن، زندگی را متوقف نکردند.

عالی پور بیان داشت: در این گزارش، خبرنگار و دوربین به میان مردم رفتند تا نشان دهدند در شرایطی که رسانه‌های دشمن تلاش داشتند با انتشار اخبار و تصاویر، اضطراب، رعب و وحشت را در جامعه القا کنند، زندگی در ایران همچنان جریان دارد.

وی تصریح کرد: بازارها، خیابان‌ها و مراکز عمومی در قاب این گزارش، روایتگر مردمی بود که با وجود شرایط دشوار، با آرامش، امید و لبخند به زندگی ادامه می‌دهند و اجازه نمی‌دهند جنگ و تهدید، جریان عادی زندگی را متوقف کند.

به گفته نعمتیان صاحب این اثر: اینجا زندگی جاری است در واقع روایتی رسانه‌ای از تاب‌آوری اجتماعی مردم ایران بود گزارشی که تلاش کرد به جای بازتاب فضای روانی مورد انتظار رسانه‌های معاند، تصویری واقعی از جامعه و استمرار زندگی مردم در روز‌های جنگ ارائه دهد.

عالی پور ادامه داد: در نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر، حدود ۵۰۰ اثر رسانه‌ای به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی و داوری آثار، ۴۴ نفر در ۱۲ بخش به عنوان برگزیدگان این دوره معرفی شدند.

گفتنی است؛ کسب این عنوان برای نعمتیان، ادامه مسیر موفقیت‌های رسانه‌ای او در سال‌های گذشته است خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری صدا و سیما که در ادوار مختلف جشنواره رسانه‌ای ابوذر نیز موفق به کسب عناوین برتر شده و پیش از این در جشنواره‌های ملی، استانی، منطقه‌ای و بین‌المللی، بار‌ها رتبه‌های اول تا سوم را به دست آورده است.

این موفقیت بار دیگر نشان داد که روایت دقیق، میدانی و مسئله‌محور از جامعه می‌تواند در میان انبوه تولیدات رسانه‌ای، دیده شود و جایگاه خود را در جشنواره‌های تخصصی رسانه‌ای پیدا کند.