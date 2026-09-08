باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - گلستانی رئیس اتحادیه لوازمالتحریر درحاشیه بازدید اصناف اتاق تهران از بازار نوشت افزار با اشاره به وضعیت تولید داخل اظهار کرد: سال گذشته موضوع حضور کالاهای خارجی در بازار نوشتافزار مصداق بیشتری داشت، اما امسال با توجه به اینکه محدودیتهای واردات بیشتر شده و موضوع لجستیک و حتی قاچاق نیز بسیار کمرنگتر شده است، سهم تولید داخل در بازار افزایش یافته است.
وی افزود: عمده کالاهایی که امروز در بازار نوشتافزار مشاهده میکنیم، محصولات تولید داخل هستند. البته در برخی موارد به دلیل اینکه ذائقه مردم به سمت محصولات خارجی تمایل بیشتری دارد، نامگذاری یا بستهبندی کالاها به گونهای انجام میشود که این تصور را ایجاد کند که محصول خارجی است، در حالی که بخشی از این کالاها نیز در داخل کشور تولید میشوند.
سهم ۸۰ درصدی تولید داخل از بازار نوشتافزار
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر درباره سهم تولیدات ایرانی از بازار نوشتافزار گفت: اگر اقلام پرمصرف تحصیلی را ملاک قرار دهیم، سال گذشته حدود ۶۰ درصد بازار در اختیار تولیدات داخلی بود، اما امسال به دلیل دو عامل کاهش واردات و کوچکتر شدن بازار در نتیجه افت قدرت خرید مردم، تولیدات موجود داخلی توان تأمین حدود ۸۰ درصد نیاز بازار را دارند.
گلستانی ادامه داد: بنابراین در حال حاضر مردم بخش قابل توجهی از نیاز خود به نوشتافزار را از کالاهای ایرانی تأمین میکنند و سهم تولید داخل در بازار افزایش پیدا کرده است.
وابستگی تولیدکنندگان به مواد اولیه خارجی
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اظهار کرد: تولیدات داخلی ما عمدتاً به مواد اولیه خارجی و همچنین محصولات پتروشیمی وابسته هستند و از این جهت تولیدکنندگان با چالشهایی مواجهاند.
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمامشده محصولات افزود: سال گذشته به دلیل نوسانات و رشد نرخ ارز، قیمت ارز از محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در شهریور سال گذشته به حدود ۲۲۰ هزار تومان رسیده است. حتی اگر نرخ ارز در مرکز مبادله را ملاک قرار دهیم، این نرخ از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
گلستانی تصریح کرد: بنابراین هم تولید داخلی که به مواد اولیه خارجی وابسته است و هم واردات محصول، تحت تأثیر نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شدهاند.
جهش قیمت محصولات پتروشیمی بر بازار نوشتافزار اثر گذاشت
وی همچنین به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: از اردیبهشتماه، به دلیل هیجان و جهش قیمت محصولات پتروشیمی، هزینه مواد اولیه افزایش پیدا کرد و از آنجا که مواد اولیه برخی محصولات نوشتافزار در همان دوره خریداری شده بود تا در ماههای بعد وارد بازار شود، این افزایش قیمت تأثیر ملموسی بر قیمت محصولات نوشتافزار گذاشت.
بازار نوشتافزار هنوز رونق نگرفته است
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر درباره وضعیت تقاضا در بازار نیز گفت: برای ارزیابی دقیق میزان افت تقاضا باید منتظر روزهای آینده باشیم، چراکه معمولاً بازار نوشتافزار از اواخر مرداد یا اوایل شهریورماه رونق میگیرد و این روند تا اواسط مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: امروز که ۱۷ شهریور است، هنوز شاهد شور و شوق و رونق مورد انتظار در بازار نوشتافزار نیستیم.
رشد ۵۰ درصدی قیمت عمده محصولات نوشتافزار
گلستانی درباره میزان افزایش قیمتها در بازار نوشتافزار اظهار کرد: به طور متوسط عمده محصولات نوشتافزار حدود ۵۰ درصد رشد قیمت داشتهاند، البته این میزان بسته به نوع کالا و میزان وابستگی آن به مواد اولیهای که افزایش قیمت داشتهاند، متفاوت است.
وی ادامه داد: بیشترین رشد قیمت مربوط به محصولات سلولزی مانند دفتر و کاغذ بوده که افزایش قیمت آنها حداقل به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است.
فعالان بازار از حاشیه سود خود کاستهاند
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر در پاسخ به این سوال که آیا تولیدکنندگان، عمدهفروشان و خردهفروشان برای حمایت از مصرفکنندگان از حاشیه سود خود کم کردهاند، گفت: نرخ تورم نقطهبهنقطه کشور در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته نشان میدهد تورم برخی کالاها حتی سهرقمی شده است، در حالی که رشد قیمت کالاهای نوشتافزار در همان محدوده یا حتی کمتر بوده است.
گلستانی افزود: این موضوع به این معناست که بخشی از فعالان این حوزه، اعم از تولیدکننده، عمدهفروش و خردهفروش، از حاشیه سود خود کاستهاند و قیمت محصولات به اندازه رشد عمومی قیمتها افزایش پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه با وجود این موضوع، افزایش قیمتها برای مردم قابل توجه است، گفت: مردم حق دارند از افزایش قیمتها گلایهمند باشند؛ چراکه نوشتافزار برخلاف کالاهای مصرفی روزانه، معمولاً سالی یک بار خریداری میشود و خانوادهها قیمتهای امسال را مستقیماً با قیمتهای سال گذشته مقایسه میکنند.
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی محصولات نوشتافزار ممکن است برای مردم آزاردهنده باشد و گلایه آنها نیز به حق است، اما واقعیت این است که با توجه به افزایش هزینههای تولید، مواد اولیه، نرخ ارز و سایر عوامل، این افزایش قیمت تا حد زیادی اجتنابناپذیر بوده است.