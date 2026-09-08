رئیس کل دادگستری هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی ویژه‌ پیگیری مجازات آمران و عاملان حمله جنایتکارانه آمریکا به یک مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل دادگستری هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی ویژه‌ پیگیری مجازات آمران و عاملان حمله جنایتکارانه آمریکا به یک مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک خبر داد.

مجتبی قهرمانی افزود: حمله به مناطق مسکونی و مراسم جشن عروسی مردم و به شهادت رساندن و مجروح کردن افراد غیرنظامی به ویژه زنان و کودکان بی گناه از مهمترین مصادیق جنایت جنگی است که پرونده ای هم در همین راستا تشکیل شده است.

وی ادامه داد: شکایت خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آسیب دیدگان حمله دشمن آمریکایی به مراسم عروسی در کوهستک گرفته شده و به همراه مستندات و مدارک موجود از جمله گزارش کارشناسان و بقایای تسلیحات بکارگرفته شده درج و ضمیمه پرونده شده است.

 در جریان حمله شامگاه دهم شهریور ماه دشمن آمریکایی به یک مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک هرمزگان پنج نفر شهید و حدود ۷۰ نفر مجروح شدند.

برچسب ها: حمله آمریکا ، دادگستری هرمزگان
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