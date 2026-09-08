باشگاه خبرنگاران جوان - حمید یاری با بیان اینکه عرضه «اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه بهار آزادی طرح امام» توسط بانک مرکزی در بورس کالای ایران، گامی مهم در مسیر توسعه و تنوعبخشی به ابزارهای مالی مبتنی بر طلا و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای پاسخگویی به نیازهای سرمایهگذاران است، افزود: این ابزار با فراهمکردن امکان سرمایهگذاری در اوراق مبتنی بر سکه، معاملات ثانویه و پیشبینی سازوکار پوشش ریسک، میتواند ضمن تسهیل دسترسی سرمایهگذاران به بازار طلا، به تعمیق و افزایش کارایی این بازار نیز کمک کند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از منظر بازار سرمایه، فراهمشدن امکان معامله این اوراق در یک بستر شفاف و تحت نظارت، در کنار امکان انتخاب میان تحویل فیزیکی سکه و تسویه نقدی در سررسید و امکان خرید بخشی از یک سکه طلا، انعطافپذیری مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
یاری با تاکید براینکه عرضه اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه بهار آزادی طرح امام(ره) در روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ منوط به تأیید ضمانتهای لازم توسط سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است، توضیح داد: این موضوع به تقویت شفافیت، اطمینان و انضباط عملیاتی در فرآیند انتشار و معاملات آن کمک میکند.
به گفته او، سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق بورس کالای ایران، سپردهگذاری مرکزی و سایر ارکان مرتبط، زمینه لازم برای اجرای منظم و شفاف این عرضه و معاملات ثانویه آن را فراهم کرده است.
او درعین حال پیشبینی کرد این طرح مورد استقبال ویژه خریداران حقیقی و صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا قرار گیرد.
منبع: بورس