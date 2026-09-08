باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین فیروزی با اشاره به برگزاری لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» هم‌زمان با روز جهانی مسجد اظهار کرد: این برنامه به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت ارتباط میان کتابخانه‌های عمومی و مساجد و ایجاد زمینه مشارکت گروه‌های مختلف، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، در فعالیت‌های کتابخوانی در حال برگزاری است.

او از شهروندان استان فارس خواست با حضور در این طرح فرهنگی، زمینه رونق بیشتر کتابخوانی در محله‌های خود را فراهم کنند و افزود: کتابخانه‌های عمومی و مساجد، هر دو از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی محله‌ها هستند و همراهی و هم‌افزایی این دو مجموعه می‌تواند به گسترش فرهنگ مطالعه و دسترسی بیشتر مردم به کتاب و منابع مطالعاتی کمک کند.

فیروزی ادامه داد: لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ویژه اعضای کتابخانه‌های عمومی و مساجد برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس با تأکید بر اهمیت نقش خانواده‌ها در شکل‌گیری عادت مطالعه در کودکان و نوجوانان، گفت: از خانواده‌های فارسی دعوت می‌کنیم، فرزندان خود را به حضور در این برنامه فرهنگی تشویق کنند تا کتابخوانی از کتابخانه‌ها فراتر رفته و به یکی از فعالیت‌های مستمر فرهنگی در مساجد و محله‌ها تبدیل شود.

او با بیان اینکه این لیگ برای دو گروه سنی کودک و نوجوان طراحی شده است، افزود: کودکان ۷ تا ۱۱ سال در این طرح با محوریت داستان‌های اخلاقی، تاریخی و علمی ساده به مطالعه می‌پردازند و نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال نیز در حوزه‌هایی همچون رمان‌های آموزنده، زندگی‌نامه شخصیت‌ها و کتاب‌های علمی ـ تجربی با برنامه همراه خواهند شد.

فیروزی خاطرنشان کرد: لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و اعضای کتابخانه‌های عمومی و مساجد می‌توانند در این برنامه فرهنگی مشارکت کنند.

او اظهار امیدواری کرد: اجرای این طرح بتواند به شکل‌گیری جریان‌های پایدار کتابخوانی در محله‌ها و افزایش ارتباط میان کتابخانه‌های عمومی، مساجد، خانواده‌ها و نسل کودک و نوجوان کمک کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس با بیان اینکه این برنامه ماهیتی تیمی و مشارکتی دارد، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این لیگ، توجه به کار گروهی و تقویت مهارت‌های مشارکتی در کودکان و نوجوانان است. شرکت‌کنندگان در کنار مطالعه و کتابخوانی، فرصت پیدا می‌کنند در قالب یک گروه با یکدیگر تعامل کنند، مسئولیت بپذیرند، ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند و برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری کنند؛ موضوعی که می‌تواند در آموزش مهارت‌های اجتماعی و تقویت روحیه کار تیمی در نسل آینده مؤثر باشد.

او افزود: دبیرخانه استانی این لیگ نیز با مشارکت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی فارس و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فعالیت خواهد کرد و تلاش می‌شود فرآیند برگزاری مسابقه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی استان و در فضایی پویا و متناسب با گروه‌های سنی شرکت‌کنندگان دنبال شود.