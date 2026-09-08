باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد امیر سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره جلسات این کمیسیون گفت: روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت، جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای پژمانفر و با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون، با موضوع بررسی مشکلات مجموعه پدیده شاندیز برگزار شد.
نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس اظهار کرد: در این جلسه آقای مسرور نماینده تامالاختیار قوه قضاییه، رئیس بانک صادرات، رئیس بانک ملل، مسئولان مجموعه بورس و فرابورس، مدیرعامل پدیده شاندیز و رئیس هیئتمدیره این مجموعه حضور داشتند.
این نماینده مجلس میگوید در این جلسه، مشکلات و مسائل موجود در مجموعه پدیده شاندیز مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از کاستیها را برطرف کردیم.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: آن چیزی که در این جلسه تصویب شد این بود که همه شکایاتی که در سراسر کشور علیه پدیده شاندیز بود در یک شعبه ویژه دیده شود که هم سرعت عمل داده شود و هم پدیده شاندیز به روزهای خوبش برگردد و مشکلاتش برطرف شود.
امیر بیان کرد: درخصوص بورس و فرابورس نیز مقرر شد مستندات و مدارک مورد نیاز در سریعترین زمان ممکن ارائه شود تا فعالیتشان را در آنجا تثبیت کنند البته گزارشی که در جلسه ارائه شد، رشد محسوس را نشان میدهد که این نوید بسیار خوبی برای سهامداران این شرکت است.
نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس گفت: در دو سال گذشته، تلاشهای متعددی برای رفع هرچه سریعتر مشکلات پدیده شاندیز صورت گرفته است. در این میان، بانک صادرات همکاری داشته است که در این جلسه از این همکاری تقدیر و تشکر بهعمل آمد. با توجه به اینکه بانک صادرات هم طلبکار و هم سهامدار مجموعه پدیده شاندیز است در این جلسه انتظاراتی داشت که ما در مصوباتمان آمد.
امیر گفت: درخصوص سایر مشکلات این مجموعه مثل تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ با استاندار خراسان صحبت شد و تصویب شد که ماده ۱۰۰ برای پدیده شاندیز سریعتر تشکیل شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس بیان کرد: در کل اکثر مشکلات مجموعه پدیده شاندیز حل شده و مشکلات باقیمانده بسیار کم است و در این جلسه مقرر شد مشکلات باقیمانده سریعتر رفع شود و به روزهای خوب سوددهی برگردد و دغدغههای سهامداران رفع شود لذا برای هر یک از این مصوبات تاریخ مشخص شد که در ماههای آینده جلسات دیگری برگزار شود تا پایان مشکلات مجموعه پدیده شاندیز را اعلام کنیم.
جلسه با وزیر ورزش و جوانان
امیر اظهار کرد: امروز، سهشنبه ۱۷ اردیبهشت، جلسهای با وزیر ورزش و جوانان در ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد. موضوع این جلسه، بررسی شکایات فدراسیونها درخصوص انتخابات فدراسیونهای ورزشی است که در این جلسه مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.