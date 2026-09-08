باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر در شهر جدید مهستان، گفت: در این شهر ۱۵ هزار و ۶۲۸ واحد نهضت ملی مسکن در قالب ۴۲ پروژه در دست اجراست که برای تسهیل روند اجرای این پروژهها، در دو فاز تعریف شدهاند.
وی افزود: فاز نخست شامل ۲۴ پروژه با حدود ۱۳ هزار واحد و فاز دوم شامل ۱۸ پروژه است که بخشی از آن مربوط به واحدهای باقیمانده مسکن مهر و بخشی نیز مربوط به پروژههای تبدیلی مسکن مهر به نهضت ملی مسکن است که در مجموع حدود ۴ هزار و ۱۳۰ واحد را شامل میشود.
ملکی ادامه داد: در بخش مسکن مهر باقیمانده نیز چهار هزار و ۴۴۸ واحد وجود داشت که تأمین اعتبار آن صرفاً باید از محل منابع دولتی انجام میشد. با هماهنگی دستگاههای نظارتی استان، شرایط ادامه فعالیت این پروژهها فراهم شد و بهویژه در پروژههای تبدیلی مسکن مهر به نهضت ملی، مجموعه سیستم بانکی همکاری مناسبی داشت تا بتوانیم پروژهها را دوباره به جریان بیندازیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژههایی که تحویل گرفته شده بودند، بهطور متوسط حدود ۱۰ درصد بود، اظهار کرد: امروز این پروژهها به بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیدهاند.
وی یکی از اولویتهای اصلی شرکت عمران شهرهای جدید را تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر در مهستان عنوان کرد و گفت: در این شهر از مجموع حدود ۴۹ هزار واحد مسکن مهر که از سال ۱۳۸۸ و ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده بود، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ واحد باقی مانده بود که همکاران ما در شرکت عمران با برنامهریزی منسجم و هماهنگی استانداری و اعضای شورای مسکن استان، برای تعیین تکلیف آنها اقدام کردند.
ملکی تصریح کرد: امروز تمام واحدهای مسکن مهر مهستان تعیین تکلیف شدهاند، همه این واحدها پیمانکار دارند و پروژهها فعال هستند. در مواردی که نیاز به اتصال منابع بانکی وجود داشت نیز با هماهنگی بانکهای عامل، بهویژه بانک مسکن، اقدامات لازم انجام شده است.
اجرای ۲۲ پروژه خدمات روبنایی در مهستان
وی درباره خدمات روبنایی و زیربنایی شهر جدید مهستان نیز گفت: با توجه به جمعیتپذیری این شهر، موضوع تأمین خدمات روبنایی یکی از اولویتهای اصلی ماست و در حال حاضر ۲۲ پروژه در این شهر در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: بخش عمده این پروژهها مربوط به فضاهای آموزشی است و پنج فضای آموزشی در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها مدرسهای ۱۲ کلاسه و بزرگمقیاس است. طراحی این مدرسه به تأیید سازمان نوسازی مدارس کشور رسیده و پس از استان قم، این دومین مدرسه با چنین مشخصاتی است که در شهر جدید مهستان در حال اجراست.
ملکی با اشاره به ارزش پروژههای خدمات روبنایی مهستان اظهار کرد: مجموع برآورد و قرارداد ۲۲ پروژه در حال اجرا حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: به این میزان اکتفا نکردهایم و همکاران ما بسته اجرایی جدیدی را نیز تنظیم کردهاند و حدود ۲۰ پروژه جدید در مرحله فراخوان قرار دارد که برآورد اجرای آنها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است.
ملکی گفت: در مجموع، تعداد پروژههای خدمات روبنایی به حدود ۴۲ پروژه میرسد که تأمین منابع آنها برای امسال از محل منابع داخلی شرکت عمران شهرهای جدید انجام خواهد شد. این موضوع علاوه بر تکالیفی است که برای کمک به پروژههای مسکن حمایتی داریم و خدمات روبنایی مورد نیاز پروژههای مسکن ملی و مسکن مهر نیز در اولویت قرار گرفته است.
ایجاد واحدهای تجاری برای تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان
وی یکی از اقدامات شاخص انجامشده در مهستان را ایجاد واحدهای تجاری در محلات مسکن مهر عنوان کرد و گفت: در عمده محلات این شهر، در زمینه دسترسی به واحدهای تجاری خرد محدودیتهایی وجود داشت. به همین دلیل همکاران ما واحدهای تجاری خطی را در عمده سایتهای مسکن مهر تعریف کردند که اکنون در حال فعالیت هستند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: هدف این است که تا پایان سال، دسترسی مناسب متقاضیان و ساکنان به خدمات اولیه در این محلات فراهم شود.
تأمین آسانسور برای واحدهای فاقد آسانسور
ملکی درباره تأمین آسانسور برای واحدهای مسکن مهر نیز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن مهر را در دست اجرا داریم که تکمیل خدمات و عملیات ساخت آنها در دستور کار است.
وی افزود: علاوه بر پروژههایی که در گذشته افتتاح و به بهرهبرداری رسیدهاند و بعضاً دارای نقصهایی از جمله نبود آسانسور هستند، با مصوبه شورای مسکن استان تهران و پیگیریهایی که انجام دادهایم، مجوز لازم برای تکمیل واحدها و نصب آسانسورها اخذ شده است.
ملکی تأکید کرد: موضوع اصلی در این بخش، اولویتبندی منابع است، چرا که مجموع منابع مورد نیاز در حوزه مسکن مهر نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و طبیعتاً نمیتوان این منابع را در یک سال تأمین کرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، منابع بهتدریج و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژهها تخصیص مییابد و پروژههایی که با پیشرفت بالاتر به مرحله بهرهبرداری میرسند، موضوع نصب آسانسور در آنها حتماً در اولویت قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: از سال گذشته تاکنون، هیچ واحد بهرهبرداریشدهای در پردیس و سایر شهرها نداشتهایم که ساختمان آن فاقد آسانسور باشد و تلاش کردهایم این موضوع بهطور کامل برطرف شود.
وی افزود: حتی در برخی واحدهای نیمهتمام یا پروژههایی که بهرهبرداری شده اما دارای نقص بودهاند، موارد مربوط به آسانسور را نیز در دستور کار قرار دادهایم؛ برای مثال در یک بلوک ۵۹ واحدی با حدود ۱۲ تا ۱۳ طبقه که بخشی از آسانسورها باقی مانده بود، تلاش کردهایم کل مجموعه آسانسورها راهاندازی شود.
افزایش قیمت پروژههای مسکن حمایتی مصوبهای ندارد
ملکی درباره درخواست برخی پیمانکاران و انبوهسازان برای تعدیل قیمت پروژهها نیز گفت: برخی انبوهسازان و پیمانکاران پیشنهاد افزایش قیمت ارائه دادهاند، اما شرکت عمران مرجع تصویب افزایش قیمت نیست و تاکنون نیز هیچ مصوبهای مبنی بر افزایش قیمت در حوزه مسکن حمایتی در کشور نداشتهایم.
وی افزود: در برخی موارد، مشکل پیمانکار قیمت نیست، بلکه از نظر امکانات فنی، ماشینآلات و تجهیزات ضعف دارد و نمیتواند مطابق برنامه زمانبندی پیش برود. در چنین شرایطی وظیفه ما این است که پروژه را تعیین تکلیف کرده و آن را به پیمانکار توانمند واگذار کنیم.
پرونده مسکن مهر تا پایان سال آینده بسته میشود
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز اجرای مسکن مهر گفت: با توجه به اینکه اجرای مسکن مهر حدود ۱۵ سال است آغاز شده، این احتمال وجود دارد که بخشی از پروژههای مسکن مهر نیز به دولتهای بعدی برسد، اما تلاش ما این است که پرونده مسکن مهر شهرهای جدید را تا پایان سال آینده بهطور کامل تعیین تکلیف و واحدها را تحویل دهیم.
ملکی درباره واحدهای باقیمانده در سایر شهرهای جدید نیز گفت: برخی پروژهها را سال گذشته از صفر آغاز کردیم؛ در حالی که متقاضیان آنها حدود ۱۳ سال است اقساط خود را پرداخت کرده، سهم آورده خود را تأمین کرده و حتی منابع بانکی نیز به پروژه اختصاص یافته بود، اما در عمل واحدی برای تحویل وجود نداشت.
وی افزود: بهعنوان نمونه، در پروژه ایران البرز در پردیس، یک پروژه هزار و ۴۰۲ واحدی داشتیم که در زمان ورود ما تنها عملیات حدود ۲۶۰ واحد آن آغاز شده بود و متقاضی پس از ۱۳ سال همچنان با یک زمین بایر مواجه بود. ما تلاش کردیم این پروژهها را فعال و عملیات اجرایی آنها را آغاز کنیم.
ملکی تصریح کرد: با توجه به زمانبندی مورد نیاز برای پروژههایی که از سال گذشته آغاز شدهاند، طبیعتاً برای بهرهبرداری آنها به زمان بیشتری نیاز است، اما تلاش ما این است که واحدهای در دست اجرا را تا پایان سال آینده به متقاضیان تحویل دهیم.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ هزار واحد در این مجموعهها در دست اقدام است و تلاش میکنیم تا پایان سال آینده این واحدها را تحویل متقاضیان دهیم. امیدواریم در سال ۱۴۰۷ نیز بتوانیم موضوع ساخت مسکن مهر، بهویژه در پردیس، را به نتیجه نهایی برسانیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پایان با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان گفت: مواردی داشتهایم که متقاضی مراجعه کرده و اعلام کرده است که حدود ۱۳ سال است دفترچه اقساط دارد و اقساط خود را پرداخت میکند، اما واحد او حتی ساخته نشده است. چنین مواردی در پردیس وجود داشته و تلاش ما این است که این پروژهها را تعیین تکلیف و به مرحله ساخت و تحویل برسانیم.