باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، خواستار اخراج فوری سفیر انگلیس شد، در حالی که ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی، از اسرائیل خواست تا انگلیس را تحریم کرده و حاکمیت آرژانتین بر جزایر فالکلند را به رسمیت بشناسد.
اظهارات آنها پس از آن مطرح شد که شبکه ۱۵ اسرائیل گزارش داد که انتظار میرود انگلیس روز سهشنبه تحریمهایی را علیه اسرائیل اعلام کند، از جمله ممنوعیت محصولات حاصل از شهرکهای غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی.
اسموتریچ در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، دولت انگلیس را به یهودستیزی متهم کرد و خواستار اخراج فوری سفیر آن کشور شد.
او گفت: «قیمومیت انگلیس در سرزمین اسرائیل به پایان رسیده است.»
او همچنین ادعا کرد که دولت انگلیس با هدف قرار دادن اسرائیل، به دنبال منحرف کردن توجه از مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی خود است.
در همین حال، بنگویر از اسرائیل خواست تا حاکمیت آرژانتین بر جزایر فالکلند را به رسمیت بشناسد، که توسط انگلیس اداره میشود و آرژانتین مدعی آن است.
او در ایکس نوشت: «زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل به طور رسمی به رسمیت بشناسد که جزایر فالکلند، سرزمین اشغالی آرژانتین است که توسط انگلیس با زور از مردم آرژانتین به سرقت رفته است.»
او همچنین انگلیس را به بهرهبرداری از منابع نفت اطراف این جزایر متهم کرد.
بنگویر از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواست تا حاکمیت آرژانتین بر این جزایر را به رسمیت شناخته و «تا زمانی که اشغال ادامه دارد»، انگلیس را تحمیل کند.
روز سهشنبه گذشته، گیدون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، تهدید کرد که در صورت اقدام انگلیس علیه اسرائیل، اقدامات متقابل انجام خواهد داد.
ساعر به روزنامه یدیعوت آحارونوت اسرائیل گفت: «اگر انگلیس علیه اسرائیل اقدامی انجام دهد، اسرائیل علیه انگلیس اقدامی انجام خواهد داد. ما ابزارهای لازم را در اختیار داریم.»
اظهارات او در پاسخ به سوالی در مورد تحریمهای احتمالی انگلیس به دلیل برنامههای اسرائیل برای گسترش شهرکهای غیرقانونی در منطقه ای۱ در بیتالمقدس شرقی اشغالی، مطرح شد.
در همان روز، اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، گفت که لندن در هفتههای آینده یک بسته جامع از اقدامات با هدف قرار دادن شهرکها را اعلام خواهد کرد.
در ماه اوت، گروههای حقوقی اسرائیلی، ایر امیم، بیمکم و پیس ناو، اعلام کردند که مقامات برای ۱٬۲۳۴ واحد مسکونی به عنوان بخشی از پروژه غیرقانونی شهرکسازی ای۱ در بیتالمقدس شرقی اشغالی، مناقصه برگزار کردهاند.
به گفته این گروهها، این پروژه گستردهتر، حدود ۳٬۴۰۰ واحد شهرکسازی را در نظر دارد.
بر اساس آمار فلسطینیان، حدود ۷۵۰٬۰۰۰ شهرکنشین اسرائیلی در ۱۵۶ شهرک غیرقانونی و ۳۶۰ دژک نشین در کرانه باختری اشغالی، از جمله بیتالمقدس شرقی، زندگی میکنند و حملات تقریباً روزانهای را با هدف جابهجایی اجباری فلسطینیان از سرزمین خود انجام میدهند.
منبع: آناتولی