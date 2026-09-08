عباس علی‌آبادی با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر در حوزه انرژی، توسعه ظرفیت تولید و تقویت شبکه انتقال را محور اصلی عبور از ناترازی برق دانست و بر ضرورت استمرار پروژه‌های زیرساختی در قطب‌های صنعتی و اقتصادی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو  در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت و خط ارتباطی چاه‌مبارک، ضمن تأکید بر ضرورت توسعه هدفمند زیرساخت‌های برق در مناطق راهبردی کشور، از پیگیری‌های مستمر حجت‌الاسلام موسی احمدی، نماینده مردم جنوب استان بوشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، برای رفع مسائل و تسریع در اجرای پروژه‌های حوزه انرژی قدردانی کرد.

او گفت: اجرای طرح‌های بزرگ و اثرگذار در صنعت برق، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی میان دولت، مجلس، مدیران استانی و دستگاه‌های اجرایی است و همراهی نمایندگان مجلس می‌تواند روند تصمیم‌گیری، تأمین منابع و اجرای پروژه‌های زیرساختی را تسهیل کند.

وزیر نیرو با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر در حوزه انرژی کشور افزود: تقویت شبکه برق در مناطق جنوبی کشور، به‌ویژه شهرستان عسلویه، نه‌تنها برای تأمین نیاز‌های مردم منطقه، بلکه برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

علی‌آبادی توسعه ظرفیت تولید، تقویت شبکه انتقال و فوق‌توزیع، مدیریت مصرف و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر را از محور‌های اساسی عبور از ناترازی برق دانست و بر تداوم اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در استان بوشهر تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس در این مراسم، با تشریح مشخصات فنی و اعتباری پروژه‌ها گفت: پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت چاه‌مبارک موسوم به «عسلویه ۵»، با دو دستگاه ترانسفورماتور، هرکدام به ظرفیت ۵۰ مگاولت‌آمپر، احداث خواهد شد.

نواب قائدی، مجموع ظرفیت این پست را ۱۰۰ مگاولت‌آمپر اعلام کرد و افزود: برای اجرای این پروژه، اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد: هم‌زمان با احداث پست چاه‌مبارک، خط ارتباطی نیز با هادی «هاوک» و به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر اجرا خواهد شد که شامل ۱۰ کیلومتر خط دومداره و پنج کیلومتر خط چهارمداره تلسکوپی است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس اعتبار در نظر گرفته‌شده برای اجرای این خط ارتباطی را ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در مجموع، شرکت برق منطقه‌ای فارس برای اجرای این دو پروژه مهم، ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

قائدی با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه عسلویه در اقتصاد و صنعت انرژی کشور اظهار داشت: رشد مصرف برق و گسترش فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی در جنوب استان بوشهر، ضرورت تقویت زیرساخت‌های برق را دوچندان کرده است. اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تأمین برق، بهبود قابلیت اطمینان شبکه و کاهش محدودیت‌های بهره‌برداری خواهد داشت.

استاندار بوشهر نیز در این آیین، از نگاه ویژه وزارت نیرو به توسعه زیرساخت‌های صنعت آب و برق استان قدردانی کرد و گفت: استان بوشهر با وجود نقش برجسته‌ای که در تأمین انرژی و درآمد‌های اقتصادی کشور دارد، نیازمند توجه متناسب به زیرساخت‌ها و مطالبات مردم خود است.

ارسلان زارع آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های برق چاه‌مبارک را اقدامی مؤثر در مسیر ارتقای پایداری شبکه برق جنوب استان دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم، زمینه‌ساز توسعه متوازن، رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی استان خواهد بود.

استاندار بوشهر تأکید کرد: در دولت وفاق ملی، توسعه انرژی خورشیدی با شتاب بیشتری دنبال شده و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران می‌تواند به جهشی جدی در تولید انرژی پاک، کاهش ناترازی برق و تأمین پایدار انرژی استان منجر شود.

عملیات اجرایی دو پروژه مهم زیرساختی برق در منطقه چاه‌مبارک شهرستان عسلویه، با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی شرکت برق منطقه‌ای فارس آغاز شد؛ طرح‌هایی که با هدف افزایش پایداری شبکه، پاسخ‌گویی به رشد مصرف و تقویت زیرساخت‌های برق‌رسانی جنوب استان بوشهر اجرا می‌شوند.

برچسب ها: تقویت شبکه برق ، عسلویه ، تولید ، اقتصاد کشور ، وزیر نیرو
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