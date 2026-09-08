باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز سهشنبه در حاشیه سفر به روسیه و در نشست رسمی هیات عالیرتبه استان با مسئولان ارشد استان اولیانوفسک این کشور گفت: در سالهای اخیر اراده جدی میان دو کشور ایران برای توسعه همکاریها، بهویژه در حوزه حملونقل منطقهای و تجارت شکل گرفته و این ضرورتی راهبردی است.
وی افزود: قزوین به دلیل قرار گرفتن در کریدورهای بینالمللی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران، برخورداری از زیرساختهای صنعتی، دانشگاهی و تولید بیش از سه هزار محصول صنعتی، ظرفیت ممتازی برای تبدیل شدن به شریک تجاری استانهای روسیه دارد.
استاندار قزوین همچنین توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اورآسیا، افزایش صادرات و واردات و تکمیل مسیرهای لجستیکی از جمله محور قزوین - رشت به آستارا را از مهمترین برنامههای استان برشمرد.
نوذری با تاکید بر ضرورت تبدیل توافقات میان ۲ استان قزوین و اولیانوفسک به برنامههای اجرایی، بر ایجاد سازوکاری مشترک برای پیگیری مستمر موضوعات مورد توافق تاکید کرد.
روابط پایدار با قزوین را دنبال میکنیم
الکسی روسکیخ استاندار اولیانوفسک نیز در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به هیات استان قزوین، سفر این هیات را آغازگر پروژههای موفق مشترک میان ۲ استان دانست.
وی بیان کرد: اولیانوفسک آمادگی دارد از همه ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی خود برای گسترش همکاری با استان قزوین استفاده کند و ایجاد روابطی پایدار و مستمر با این استان از اولویتهای مدیریت منطقهای روسیه است.
استاندار اولیانوفسک با اشاره به جایگاه قزوین در حوزه حملونقل و تولید، ظرفیتهای ۲ استان را مکمل یکدیگر توصیف کرد و خواستار تدوین برنامهای عملیاتی برای اجرای پروژههای مشترک شد.
قزوین آماده تامین نیاز بازار روسیه است
در ادامه این نشست، مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، با قدردانی از میزبانی مسوولان اولیانوفسک به سابقه جلسات مشترک میان ۲ استان اشاره کرد و گفت: نشست امروز نتیجه ماهها گفتوگو و برنامهریزی مشترک است و حضور همزمان تیم دولتی و بخش خصوصی، نشان دهنده عزم جدی قزوین برای رساندن همکاریها به مرحله اجراست.
وی با تاکید بر آمادگی کامل بخش خصوصی استان قزوین، افزود: ما توان تامین بخش مهمی از نیازهای بازار روسیه در حوزه محصولات غذایی، کشاورزی و کالاهای مصرفی را داریم و در مقابل نیز آماده توسعه واردات کالاهای مورد نیاز از روسیه بر پایه تجارت متوازن و تهاتر هستیم.
رییس اتاق بازرگانی قزوین همچنین از راهاندازی سامانه معرفی توانمندی واحدهای تولیدی استان خبر داد و اظهار کرد: این بستر امکان حضور شرکتهای کوچک و متوسط قزوین در بازار روسیه را نیز فراهم خواهد کرد.
پیشنهاد ایجاد هاب مشترک لجستیکی میان اولیانوفسک و قزوین
قینودینوف مشاور استاندار اولیانوفسک، نیز با تشریح چشمانداز همکاریهای آینده، پیشنهاد ایجاد هاب مشترک لجستیکی میان اولیانوفسک و اتاق بازرگانی قزوین را مطرح کرد.
وی از آمادگی شرکتهای روسی برای همکاری در حوزه ماشینآلات، صنایع خودرو، مونتاژ، کشاورزی و صنایع غذایی خبر داد و گفت: شرکتهای این استان علاقهمندند محصولات غذایی قزوین را با برندهای معتبر ایرانی وارد بازار روسیه کنند.
در پایان این نشست، با پیشنهاد استاندار قزوین طرفین بر تشکیل یک کارگروه اجرایی مشترک هشت نفره متشکل از چهار نماینده از استان قزوین و چهار نماینده از استان اولیانوفسک توافق کردند.
براساس این توافق، موضوعات مربوط به صنعت، کشاورزی، تجارت، لجستیک، دانشگاهی، فرهنگی و گردشگری بهصورت مستمر از سوی این کارگروه پیگیری و عملیاتی خواهد شد.
همچنین با دعوت رسمی استاندار قزوین از مسوولان اولیانوفسک برای سفر به ایران، مقرر شد در روز پایانی این سفر، نمایندگان ۲ استان جزییات تفاهم نامه همکاری و نقشه راه اجرای پروژههای مشترک را نهایی کنند.
در ادامه این روند، تفاهمنامه همکاری میان استان قزوین و استان اولیانوفسک نیز به امضا رسید تا چارچوب همکاریهای مشترک ۲ طرف در حوزههای مختلف مشخص و مسیر اجرای توافقات دنبال شود.
منبع: استانداری قزوین