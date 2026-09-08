دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از برخورد با هنجارشکنان در مراسم‌های عروسی خبر داد و تأکید کرد که در پی تیراندازی‌های غیرمجاز در برخی تالار‌های پذیرایی، ضمن پلمب ۴ واحد متخلف، عاملان اصلی این تیراندازی‌ها شناسایی و بازداشت شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، در تشریح جزئیات این اقدام قاطع قضایی اظهار داشت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ‌کس اجازه ندارد با اقدامات غیرقانونی و بدعت‌های غلط، از جمله تیراندازی در مراسم‌های شادی، موجب سلب آسایش عمومی و ایجاد ناامنی گردد.
 
دادستان مرکز لرستان با اشاره به گزارش‌های واصله مبنی بر وقوع تیراندازی در چند تالار پذیرایی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، تصریح کرد: با صدور دستورات قضایی فوری و با همکاری نیروی انتظامی، ۴ تالار پذیرایی که به دلیل عدم رعایت ضوابط، بستر را برای انجام حرکات هنجارشکنانه و استفاده از سلاح فراهم کرده بودند، پلمب گردید.
 
حسنوند با تأکید بر اینکه برگزاری مراسم‌های عروسی و عزا نباید به عرصه‌ای برای نمایش سلاح تبدیل شود، خاطرنشان کرد: در این عملیات، تعدادی از عاملان و مسببان اصلی تیراندازی‌ها شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه بازداشتگاه شده‌اند. پرونده متهمان مذکور با قید فوریت در شعبه ویژه رسیدگی خواهد شد.
 
وی خطاب به صاحبان تالار‌ها و برگزارکنندگان مراسم‌ها هشدار داد: مدیران تالار‌های پذیرایی مسئول برگزاری مراسمات هستند و در صورت مشاهده هرگونه تیراندازی یا اقدامات خلاف نظم عمومی، علاوه بر پلمب واحد صنفی، با مدیران متخلف نیز برخورد قانونی خواهد شد.
 
دادستان مرکز استان لرستان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با هیچ‌کس در موضوع امنیت تعارف ندارد و برخورد با هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی با جدیت و قاطعیت در تمامی سطوح ادامه خواهد داشت و به تمامی شهروندان اطمینان می‌دهیم که دادستانی مدافع حقوق عامه و آرامش مردم خواهد بود.
منبع: دادگستری لرستان
برچسب ها: دادگستری ، لرستان
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