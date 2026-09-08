مدیرعامل یک شرکت تامین کننده مواد اولیه دارویی گفت: اعمال تحریم‌های ظالمانه سبب طولانی شدن تامین مواد اولیه دارویی در کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - وحیده محمود خانی، مدیرعامل یک شرکت تامین کننده مواد اولیه دارویی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به آسیب‌های وارد شده در جنگ تحمیلی، اقدامات خوبی در زمینه تامین مواد اولیه دارویی یا اقلام مختلف دارویی مورد نیاز بیمارستان‌ها با هدف پایداری زنجیره تامین دارویی شکل گرفته است.

به گفته وی، کشور متخاصم آمریکا نوک پیکان را در حوزه نیاز‌های اساسی مردم ایران قرار داده است و یکی از اهداف شرکت تامین مواد اولیه دارو، حفظ زنجیره تامین در بازار دارویی کشور است.

محمودخانی تصریح کرد: با اعمال تحریم‌های ظالمانه، زمان ورود مواد اولیه دارو طولانی‌تر شده است.

برچسب ها: کمبود دارو ، ارز دارو
خبرهای مرتبط
آلرژی‌های دارویی با عوارض دارویی متفاوت است/ ضایعات پوستی و کهیر از علائم آلرژی دارو
نتایج امید بخش یک داروی آزمایشی برای سرطان
هشدار درباره تبلیغات آمپول‌های لاغری/ سلامت را قربانی عدد روی ترازو نکنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت‌نام بیش از ۹۱ درصد دانش‌آموزان در مدارس استان تهران + فیلم
صدور بیش از ۱.۱ میلیون نمونه‌برگ هدایت تحصیلی
ممنوعیت هرگونه شرط‌گذاری مالی برای ثبت‌نام در مدارس دولتی
نتایج امید بخش یک داروی آزمایشی برای سرطان
به روزرسانی جدید گوگل برای کروم پس از کشف یک آسیب‌پذیری بحرانی
شش منطقه روی زمین که شبیه سطح مریخ هستند
آخرین اخبار
شش منطقه روی زمین که شبیه سطح مریخ هستند
به روزرسانی جدید گوگل برای کروم پس از کشف یک آسیب‌پذیری بحرانی
ممنوعیت هرگونه شرط‌گذاری مالی برای ثبت‌نام در مدارس دولتی
نتایج امید بخش یک داروی آزمایشی برای سرطان
صدور بیش از ۱.۱ میلیون نمونه‌برگ هدایت تحصیلی
ثبت‌نام بیش از ۹۱ درصد دانش‌آموزان در مدارس استان تهران + فیلم
کرونا بالاتر از هشدار قرار نگرفته/ ضرورت زدن ماسک و شستن دست در تجمعات
تغییرات جدید کنکور ابلاغ شد
از حق مردم در برخورداری از اینترنت پایدار کوتاه نمی‌آییم/ برای ارتباطات پایدار، انرژی هم باید پایدار باشد
توزیع ۱۰۰ دستگاه آمبولانس در کشور/ اختصاص ۲/۵ همت برای خرید آمبولانس در سال گذشته
احتمال ارتباط گیری انسان با حیوانات تا سال ۲۰۳۰ از طریق هوش مصنوعی
واتس‌اپ فردا روی برخی از گوشی‌ها متوقف می‌شود
شناسایی یک ویروس جدید منتقله از کنه با علائم شبیه آنفولانزا در چین
هشدار درباره تبلیغات آمپول‌های لاغری/ سلامت را قربانی عدد روی ترازو نکنید
۲ دهه تا ۲ برابر شدن آمار آلزایمر
کاهش سن ابتلا به سرطان‌های گوارشی/ چاقی و دخانیات از عوامل بروز سرطان روده بزرگ