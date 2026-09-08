باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - وحیده محمود خانی، مدیرعامل یک شرکت تامین کننده مواد اولیه دارویی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به آسیب‌های وارد شده در جنگ تحمیلی، اقدامات خوبی در زمینه تامین مواد اولیه دارویی یا اقلام مختلف دارویی مورد نیاز بیمارستان‌ها با هدف پایداری زنجیره تامین دارویی شکل گرفته است.

به گفته وی، کشور متخاصم آمریکا نوک پیکان را در حوزه نیاز‌های اساسی مردم ایران قرار داده است و یکی از اهداف شرکت تامین مواد اولیه دارو، حفظ زنجیره تامین در بازار دارویی کشور است.

محمودخانی تصریح کرد: با اعمال تحریم‌های ظالمانه، زمان ورود مواد اولیه دارو طولانی‌تر شده است.