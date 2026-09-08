مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از تداوم اقدامات عملیاتی برای حفظ پایداری شبکه و رفع خاموشی‌های ناشی از شرایط جوی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدکاظم حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: با توجه به تمهیدات از پیش تعیین‌شده و آماده‌باش نیروهای عملیاتی، مدیریت و هدایت اقدامات از ساعت ۳ بامداد امروز سه شنبه ۱۷ شهریورماه با حضور مدیران در مرکز دیسپاچینگ و فوریت‌های ستاد شرکت آغاز شد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از شکستگی و سقوط درختان بر روی شبکه و وزش باد بوده که با حضور به‌موقع اکیپ‌های عملیاتی، برق بسیاری از خطوط در کمترین زمان ممکن برقرار شده است.

حسینی کارنامی گفت: با تداوم حضور و فعالیت نیروهای عملیاتی، اندک خاموشی‌های باقی‌مانده نیز طی ساعات آینده رفع خواهد شد. روند پایش و مدیریت شبکه تا بازگشت کامل به شرایط عادی ادامه دارد.

فعالیت سامانه بارشی جدید در مازندران که از شامگاه دوشنبه آغاز شد، از بامداد سه‌شنبه با تشدید بارش‌های رگباری و سیل‌آسا، بخش‌هایی از استان به‌ویژه مناطق شرقی را تحت تأثیر قرار داد و موجب آب‌گرفتگی معابر، قطعی برق و اختلال در رفت‌وآمد و بروز خسارت در برخی مناطق شده است.

شدت بارندگی در برخی شهرهای شرق مازندران از جمله جویبار موجب آب‌گرفتگی معابر و اختلال در فعالیت‌های روزمره مردم شده و در پی این شرایط، برق برخی مناطق و شهرهای شرق استان نیز قطع شده است.

خاموشی‌های ناشی از شرایط جوی در مازندران در حال رفع است

گزارش‌های دریافتی از شهرهای مختلف مازندران از جمله جویبار، بابلسر، بابل و محمودآباد حاکی از آن است که بارش شدید باران علاوه بر آب‌گرفتگی معابر عمومی، موجب افزایش سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کندی تردد خودروها و اختلال در رفت‌وآمد شهروندان شده است.

بارندگی شدید همچنین در برخی نقاط خسارت‌هایی به زیرساخت‌ها و تأسیسات وارد کرده و نیروهای خدمات‌رسان و امدادی برای بررسی وضعیت و رفع مشکلات ایجادشده در مناطق مختلف استان در حال فعالیت هستند.

بارندگی که از بامداد سه‌شنبه در مناطق مختلف مازندران آغاز شده و همچنان به صورت متناوب ادامه دارد، با افزایش سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال طغیان و وقوع سیلاب در برخی مناطق را افزایش داده است.

شدت بارش‌ها در برخی مناطق سبب کندی تردد خودروها در معابر درون‌شهری و محورهای برون‌شهری و همچنین غافلگیری مسافران شده است. آب‌گرفتگی معابر عمومی نیز در برخی شهرهای استان موجب ایجاد ترافیک سنگین و اختلال در رفت‌وآمد خودروها شده است.

هواشناسی مازندران روز گذشته با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به احتمال افزایش سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خطر وقوع سیلاب، کاهش دید و احتمال ریزش سنگ از بامداد تا اواخر وقت امروز چهارشنبه هشدار داده بود.

با توجه به تداوم بارندگی، از شهروندان و مسافران خواسته شده است از تردد غیرضروری، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حضور در مناطق مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب خودداری کنند.

برچسب ها: قطعی برق ، مشترکان برق
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