معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان از اسکان ۱۶۴ مسافر گرفتار در باران و وزش باد شدید شامگاه گذشته این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌رضا قلی‌زاده  با اشاره به بارش شدید باران دیشب در شهرستان‌های رشت، فومن، لاهیجان و سیاهکل و تشریح آخرین خدمات‌رسانی هلال‌احمر گیلان اظهار کرد: ۱۵۰ مسافر در شهرستان فومن و ۱۴ نفر در رشت اسکان داده شدند.


وی بیان کرد: رهاسازی ۹۰ خودروی گرفتار در آب در شهر رشت، ۱۰ وسیله نقلیه در لاهیجان، تخلیه آب ۱۱ مغازه و ۶ معبر خیابان‌های اصلی رشت، تخلیه آب یک باب منزل مسکونی در سیاهکل و توزیع ۳۰ تخته پتو بین مسافران از جمله خدمات‌رسانی هلال‌احمر گیلان در پی بارندگی و وزش باد شدید در استان است.


معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان اضافه کرد: بیش از ۳۰ نفر از امدادگران هلال‌احمر در چهار شهرستان یاد شده برای خدمات‌رسانی اقدام کردند ضمن اینکه تمام نیروها تا عادی شدن شرایط آماده‌باش هستند.


شماره ۱۱۲ ندای امداد هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی، رایگان و بدون نیاز به سیم‌کارت آماده دریافت گزارش حوادث و درخواست‌های امدادی و اعزام تیم‌های عملیاتی است.


مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بر اساس آخرین اطلاعات از شامگاه گذشته تا ۶:۳۰ امروز (سه‌شنبه) بیشترین بارش باران با ۱۴۴ میلیمتر در شهرستان املش ثبت شد و بارندگی همچنان ادامه دارد.

 منبع : ایرنا 

برچسب ها: هلال احمر ، بارش باران
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