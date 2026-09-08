طوفان و بارندگی شدید دیشب به ۲۰۰ دکل مخابرات مازندران خسارت زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با بیان اینکه مهمترین علت اختلال در ارتباطات و شبکه اینترنت، خسارت طوفان دیشب بود، گفت: به دنبال شدت یافتن بارش‌ها و وقوع طوفان، بیش از ۲۰۰ دکل مخابراتی دچار خسارت شد و ۲ مرکز در ساری و بهنمیر نیز همراه با خسارت به دکل، ساختمان مربوطه نیز خسارت جدی دید.

او افزود: با دریافت نخستین گزارش‌های وقوع خسارت به دکل ها، تیم‌های فنی اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران به مناطق مختلف اعزام شدند و هم اکنون در حال رفع نقص‌ها هستند.

اعزی گفت: با تلاش متخصصان مخابراتی مازندران، سعی می‌کنیم تا عصر امروز، شبکه ارتباطی استان به پایداری برسد و در ادامه طرح‌های تقویت شبکه اجرا شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران همچنین افزود: تیم‌های فنی به زودی برآورد ریالی خسارت‌های وارد شده به شبکه را اعلام خواهند کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مخابرات مازندران ، خسارت طوفان
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