معاون اول رئیس جمهور در جریان دومین روز سفر کاری خود به قم با شماری از علما و مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا عارف،معاون اول رئیس جمهور امروز سه شنبه هفدهم شهریور در دومین روز از سفر خود به شهر مقدس قم با آیات سبحانی،مکارم شیرازی،شبیری زنجانی،کریمی جهرمی و اجاق نژاد دیدار و گفتوگو کرد.
در دیدار معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، با علما و مراجع عظام تقلید در قم،موضوع معیشت مردم به عنوان یکی از دغدغههای اصلی مورد تأکید قرار گرفت. عارف ضمن اذعان به وجود مشکلات اقتصادی نظیر تورم و گرانی و بیکاری که فشار جدی بر زندگی مردم وارد کرده است ، بر عزم دولت برای حل ناترازیها و بهبود شرایط معیشتی تأکید کرد.
دیدار عارف با آیت الله سبحانی
محمدرضا عارف صبح امروز در جریان سفر دو روزه خود به قم، با حضور در مؤسسه امام صادق(ع) با آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، معاون اول رئیسجمهور گزارشی از برنامهها، اقدامات و عملکرد دولت در حوزه های مختلف به خصوص حوزه اقتصادی ارائه کرد و مهمترین برنامهها و سیاستهای دولت را تشریح کرد.
همچنین در این دیدار درباره مسائل و موضوعات مهم کشور و دغدغههای موجود در حوزههای مختلف بحث و تبادل نظر شد.آیت الله سبحانی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تلاشهای های دولت در عرصه های مختلف، بر لزوم توجه جدی به مشکلات معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی به مردم تأکید کرد.
دیدار با آیت الله مکارم شیرازی
معاون اول رئیس جمهور همچنین در راستای تقویت پیوند میان دستگاه اجرایی و مراجع عظام و بهرهگیری از رهنمودهای فقها در پیشبرد امور کشور، با آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید دیدار کرد.
آیتالله مکارم شیرازی در این دیدار با اشاره به مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه، بر ضرورت توجه جدی دولت به وضعیت معیشتی مردم تأکید کرد و کاهش تورم و رفع مشکلات اقتصادی را از مطالبات مهم جامعه دانست
.این مرجع تقلید با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر مؤثر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، خواستار اهتمام بیشتر دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت زمینههای رفاه و آرامش معیشتی مردم شد.
آیتالله مکارم شیرازی همچنین با اشاره به مسائل و نیازهای استان قم، بر ضرورت توجه ویژه دولت به مشکلات این استان تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مسائل و طرحهای مورد نیاز قم شد.وی بر لزوم اهتمام مسئولان برای رفع مشکلات استان و تقویت زیرساختهای مورد نیاز قم تأکید کرد و توجه به ظرفیتها و جایگاه ویژه این استان را مورد توجه قرار داد.
دیدار با آیت الله شبیری زنجانی
محمد رضا عارف همچنین با حضور در بیت آیتالله شبیری زنجانی، با این مرجع تقلید دیدار و گفت و گو کرد.آیت الله شبیری زنجانی نیز پس از استماع گزارش معاون اول رئیس جمهور، توصیهها و رهنمودهایی را ارائه نمود.
این دیدار در راستای تقویت ارتباط میان دستگاه اجرایی و مراکز مرجعیت و بهرهگیری از رهنمودهای مراجع عظام تقلید در پیشبرد امور کشور انجام شد.
عارف در جریان این دیدار با آیتالله العظمی شبیری زنجانی درباره مسائل مختلف کشور و موضوعات مرتبط با مدیریت اجرایی گفتوگو کرد.
دیدار با آیت الله کریمی جهرمی
آیتالله علی کریمی جهرمی در این دیدار با استناد به سخنان امیرالمومنین (ع) درباره وظیفه حاکمان در برابر اقشار ضعیف جامعه، اظهار کرد: امام علی (ع) میفرماید خداوند بر پیشوایان عدالت واجب کرده است که خود را با ضعفای مردم هماهنگ و با آنان همراه کنند تا فقر، فقیر را به هیجان و بیقراری وادار نکند..
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای فکری مختلف برای حل مشکلات کشور گفت: همه چیز را یک نفر نمیتواند اصلاح کند؛ باید با دوستان، کارشناسان و افراد صاحبنظر مشورت کرد و حتی اگر فردی از دولتهای گذشته یا خارج از مجموعه دولت تجربه و فکر بالایی دارد و بیغرض است، میتوان از او برای حل مشکلات استفاده کرد.
آیتالله کریمی جهرمی افزود: با اتحاد میتوان بسیاری از کارها را پیش برد و مسئولان باید در کنار یکدیگر باشند؛ مناصب و جایگاهها ماندگار نیست و همه این موقعیتها فناپذیر است.
عارف همچنین با اشاره به شرایط جنگی کشور، تأمین کالاهای اساسی و حفظ مسیرهای تجاری را از اقدامات دولت برشمرد و گفت: دولت در کنار آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی، موضوع معیشت مردم را نیز دنبال کرده و برنامههایی برای جبران بخشی از افزایش قیمتها و مهار تورم در دست اجرا دارد.
دیدار عارف با تولیت مسجد مقدس جمکران
محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در نخستین برنامه امروز خود در شهر قم به آستان مقدس مسجد جمکران مشرف شد و با حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد، تولیت این مکان مقدس دیدار و گفتوگو کرد.