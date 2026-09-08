شرکت آب و فاضلاب شیراز نسبت به افت فشار و احتمال قطعی آب در مناطق مرکزی و جنوب شرقی شهر اطلاعیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شیراز: به اطلاع عموم شهروندان گرامی به‌ویژه ساکنین مناطق مرکزی و جنوب شرقی کلان‌شهر شیراز می‌رساند، به دلیل ضرورت انجام عملیات تعمیرات اساسی در تأسیسات آبرسانی، افت فشار و احتمال قطعی آب در برخی مناطق از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۸:۰۰ روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌شود.

این عملیات شامل نقاط ذیل خواهد بود:

مناطق مسکونی: شهرک جوادیه رکن‌آباد، آب‌زنگی، زیباشهر، بلوار کریم‌خان زند و خیابان قصردشت (محدوده چهارراه پارامونت تا چهارراه زرگری) و کلیه کوچه‌ها و فرعی‌های منشعب.

مراکز درمانی و بیمارستانی: درمانگاه‌های مطهری و امام رضا (ع)، بیمارستان‌های نمازی، فقیهی و فرهمندفر.

سایر مناطق: شهرک میر و تمامی فرعی‌های وابسته به این محدوده‌ها.

شرکت آب و فاضلاب شیراز با عرض پوزش از بروز هرگونه ناراحتی احتمالی برای هموطنان عزیز ساکن در مناطق یاد شده، از عموم شهروندان درخواست دارد با مدیریت مصرف بهینه، ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود پیش از بازه زمانی ذکر شده، و پرهیز از مصارف غیرضروری (مانند شستشو و آبیاری فضای سبز)، همکاری لازم را جهت تسهیل روند تأمین و توزیع آب در ایام تعمیرات مبذول فرمایند.

تلاش ما بر این است تا با کمترین اختلال و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملیات تعمیرات را به اتمام رسانده و جریان پایدار آب را به مناطق تحت تأثیر بازگردانیم.