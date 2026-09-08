رئیس سازمان غذا و دارو گفت: کشورمان در سال گذشته علی رغم جنگ تحمیلی میزان صادرات حوزه دارو را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در هشتمین همایش دارویی گفت: کارخانههای دارویی در دوران جنگ آسیب دیدند، اما عمده آسیبها مربوط به کارخانجات تولید مواد اولیه دارویی بوده است.
به گفته وی، یکی از مسائل موجود زنجیره تامین است و اکنون نیازمند حضور در بازارهای جهانی با ارتقای کیفیت داروهای تولیدی هستیم.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در سال گذشته میزان صادرات دارویی علی رغم تحمیل جنگ افزایش داشته است و اکنون ایران ظالمانه تحت تحریم شدید دشمن در حوزه سلامت قرار گرفته است. در طول جنگ تحمیلی بیش از ۴۰ شرکت دارویی مورد اصابت قرار گرفتند.
وی تاکید کرد: باوجود شرایط سخت میزان کمبود دارو کنترل شده است و در حال حاضر شرایط دارویی نسبت به قبل بهتر شده است.
پیرصالحی تصریح کرد: اکنون درصد بالایی از داروی مورد نیاز ایران و حتی مواد اولیه در داخل کشور تولید میشود. در سال گذشته میزان صادرات دارو نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: صنعت ماده اولیه دارویی در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است، اما هنوز نیازمند واردات مواد اولیه هستیم. امیدوارم ایرانی قوی و پایدار داشته باشیم.
در ادامه مراسم، اورندی، عضو سندیکای دارویی گفت: در این نمایشگاه ۵۴۷ شرکت دارویی، شرکت کرده که ۷۴ شرکت بین المللی هستند.
به گفته وی، توسعه صادرات و تسهیل این موضوع یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
اورندی افزود: این حمایتها زمینه حضور سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف در کنار شرکتها و فعالان داخلی صنعت دارو را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد که تداوم این همافزایی میتواند به تقویت زنجیره تأمین، توسعه همکاریهای بینالمللی و ارتقای ظرفیتهای صنعت دارویی کشور کمک کند.