باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه سفر وزیر نیرو به استان بوشهر صبح امروز با حضور عباس علی‌آبادی فاز نخست آب‌شیرین‌کن عسلویه با هدف تأمین آب پایدار برای ۱۷۴ هزار و ۲۰۰ مشترک و با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی در استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

این پروژه که به عنوان نخستین آب‌شیرین‌کن هوشمند کشور شناخته می‌شود، با بهره‌گیری از فناوری اسمز معکوس (RO) و سامانه نظارت لحظه‌ای بومی، در کمتر از یک سال اجرایی و تکمیل شده است.

این طرح که از پروژه‌های کلیدی وزارت نیرو در استان بوشهر محسوب می‌شود، با هدف ارتقای سطح رفاه شهروندی، افزایش رضایتمندی عمومی و کمک به پایداری آب شهر عسلویه و مناطق پیرامونی آن به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

ظرفیت تولید فاز نخست این آب‌شیرین‌کن ۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، توسعه آن تا سقف ۱۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز نیز پیش‌بینی شده است.

از ویژگی‌های فنی و متمایز این پروژه می‌توان به استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا به روش اسمز معکوس اشاره کرد. همچنین این مجموعه به سامانه‌های پیش‌تصفیه خودشو‌ینده مجهز بوده و برای نخستین بار در سطح کشور از سامانه نظارت لحظه‌ای کاملاً بومی بهره می‌برد که پایداری و کیفیت تولید آب را تضمین می‌کند.

اجرای این پروژه که از اسفندماه سال گذشته آغاز شده بود، با همت تیم‌های فنی و مهندسی در کمتر از یک سال به پایان رسید تا گامی مؤثر در جهت خودکفایی و تأمین منابع پایدار آبی برای یکی از قطب‌های صنعتی و استراتژیک کشور برداشته شود. این سرعت عمل در اجرا، ضمن کاهش هزینه‌های جانبی، تحولی در زیرساخت‌های تأمین آب منطقه ایجاد کرده است.