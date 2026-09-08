باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه تراکتور در پی اتفاقات رخ داده در دیدار پرسپولیس و ذوب‌آهن و شعار‌ها و الفاظ توهین‌آمیز، از جمله شعار‌های نژادپرستانه علیه مدیر تیم تراکتور، از باشگاه پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد و خواستار بررسی دقیق و برخورد قانونی با عوامل این اتفاقات شد.

گفته می شود باشگاه تراکتور از باشگاه گل گهر و امید عالیشاه هم برای اتفاقات رخ داده در بازی اخیر شکایت کرده است. همچنین با توجه به انتشار فایل صوتی خداداد عزیزی و فحاشی به بازیکن گل گهر، پرونده ای را در مراجع قضایی کیفری کشور باز کرده است.